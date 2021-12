TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a été nommée la « banque de l'année au Canada » par le magazine The Banker, ce qui consolide sa position de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques. C'est la troisième année de suite que ce magazine, une publication du Financial Times, remet ce prix à la Banque Scotia, qu'il a également reconnue en août dernier comme la banque la plus innovante avec les données à l'échelle mondiale.

« Les relations les plus fructueuses se nouent dans les moments difficiles, et je suis extrêmement fier de voir comment notre équipe gagnante a soutenu nos clients en cette période, affirme Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nos employés se sont surpassés pour offrir à nos clients des conseils exceptionnels et une expérience bancaire hors pair, tout en produisant des résultats pour nos actionnaires et nos collectivités. »

Comme suite au déploiement du programme de mesures d'allègement le plus ambitieux de son histoire au début de la pandémie de COVID-19, la Banque Scotia a fait des investissements majeurs dans ses produits et ses services dans le but de mieux outiller ses clients afin qu'ils puissent s'adapter au climat d'incertitude et bâtir un avenir plus prospère pour eux-mêmes et pour leurs entreprises.

Cette année, la Banque a notamment été reconnue pour avoir utilisé les données et l'analytique afin de recenser des milliers de clients se trouvant dans une situation précaire en vue de leur offrir du soutien et des conseils sur mesure à l'égard des défis financiers occasionnés par la pandémie.

Ce prix souligne également le leadership de la Banque par rapport aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Celui-ci s'est traduit notamment par la création du groupe Finance durable, qui offre des solutions et des conseils de premier ordre en ce qui concerne la finance durable et les questions ESG à nos clientèles des grandes entreprises, des institutions, des services financiers et du secteur public partout dans le monde. La Banque a aussi lancé ScotiaINSPIRE, une initiative de 500 millions de dollars sur dix ans créée pour développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés en leur fournissant des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

La mise en place du programme Conseils+, qui aide les conseillers financiers à mener des conversations constructives et approfondies avec leurs clients afin de leur offrir des conseils adaptés à leurs besoins financiers complexes et changeants, a également contribué à la victoire de la Banque cette année.

« Partout où nous sommes présents, notre équipe a su relever le défi en donnant toujours priorité à nos clients et en démontrant, maintes et maintes fois, pourquoi nous sommes un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, a déclaré M. Porter. Mes plus chaleureuses félicitations à tous les BanquiersScotia pour cette reconnaissance bien méritée. »

La Banque Scotia a reçu son prix hier soir lors d'une cérémonie virtuelle. Elle a également remporté des victoires pour ses activités aux Bahamas, à la Barbade, aux îles Caïmans et aux îles Turks et Caicos.

