TORONTO, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia a annoncé que le magazine The Banker l'avait désignée Banque de l'année au Canada, en plus de lui décerner le prix mondial Banque dans la communauté 2022. Il s'agit de la quatrième année de suite où cette filiale du Financial Times lui décerne le prix de la Banque de l'année au Canada, elle qui avait déjà décroché plus tôt cette année le titre de Banque d'investissement de l'année dans les Amériques.

« Nous sommes très heureux de recevoir pour une quatrième année d'affilée cette récompense du magazine The Banker, qui souligne notre engagement de longue date à offrir aux particuliers et aux clients une expérience bancaire primée, explique Brian Porter, président et directeur général de la Banque Scotia. Notre équipe continue de faire de nos clients la priorité dans la mise en œuvre de nouveaux services, produits et outils qui leur faciliteront la vie en ces temps difficiles. Nous sommes également extrêmement fiers d'annoncer que de notre programme ScotiaINSPIRE a été reconnu pour ses effets positifs concrets sur les communautés que nous servons. Félicitations à notre équipe gagnante de Banquiers Scotia pour ces marques de reconnaissance bien méritées! »

Voici quelques faits saillants sur nos récompenses de l'année :

Lancement et expansion du programme de fidélité Scène+ MD , qui rassemble les programmes SCÈNE MD et Points-bonis Scotia MD . Copropriété de la Banque Scotia, de Cineplex et d'Empire Company Limited, Scène+ offre un programme de fidélité particulièrement flexible qui permet aux Canadiens de gagner et d'échanger des points sur presque tous leurs achats quotidiens, comme l'épicerie, les loisirs, les voyages et plus encore.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia MD poursuit son essor pour proposer un accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, de la formation spécialisée, des services - conseils et du mentorat à davantage de femmes du continent américain. Notre objectif est de les aider à réussir en affaires et dans leur carrière, et à bien gérer leur patrimoine. Cette année, la Banque a porté la valeur de ses investissements prévus dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada à 10 milliards de dollars d'ici 2025 et a déjà investi 5,6 milliards de dollars. Le programme a également été lancé au Chili, en Jamaïque et au Costa Rica - et on prévoit le déployer dans la plupart des territoires où la Banque est présente d'ici 2025.

La Banque Scotia a également décroché le titre de Banque de l'année à la Barbade, en Jamaïque, à Trinité-et-Tobago et aux îles Turques-et-Caïques.

Prix mondial Banque dans la communauté 2022 Le magazine The Banker a aussi décerné le prix mondial Banque dans la communauté 2022 à la Banque Scotia pour souligner son engagement envers ses collectivités dans le cadre du programme ScotiaINSPIRE, un programme d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.



« Par nos partenariats avec les organismes partout où nous sommes présents, nous aidons les personnes, les familles, et les communautés défavorisées à devenir plus résilientes sur le plan économique, à surmonter les obstacles et à participer plus pleinement à l'économie, affirme Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de la notoriété acquise par le programme ScotiaINSPIRE pour sa façon novatrice d'enrichir et d'améliorer les sociétés dont nous faisons partie ».

La Banque Scotia a créé en janvier 2021 l'initiative ScotiaINSPIRE pour renforcer l'inclusion et la résilience économiques, particulièrement celles des groupes communautaires défavorisés. ScotiaINSPIRE investit dans des partenariats et des programmes visant trois champs d'action prioritaires : augmenter le taux de diplomation au secondaire et l'inscription aux études postsecondaires, aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement, et éliminer les obstacles à l'emploi en facilitant l'avancement de carrière ou le perfectionnement professionnel.

À ce jour, l'initiative ScotiaRISE a permis de soutenir plus de 200 partenaires communautaires et a investi plus de 60 millions de dollars dans les communautés du monde.

