Les voyages de la collection de voyages désignée consistent en expériences de plusieurs jours, par petits groupes et accompagnés d'un guide sur place, dans chaque province et territoire au pays et dans le monde entier. Ces voyages mettent l'accent sur le développement durable et la célébration des gens et des lieux. Un ambassadeur remarquable de la SGRC agit comme accompagnateur et communique des informations pertinentes sur la Société et le magazine Canadian Geographic . Chaque voyagiste de la collection de voyages désignée soutient l'impressionnante programmation de la SGRC en versant une contribution pour chaque réservation.

Les invités qui voyagent dans le cadre de la collection de voyages désignée sont charmés par le caractère unique, la chaleur des gens et la diversité culturelle de chaque destination. « La géographie est un paradigme vaste, intéressant et inclusif qui s'explique par les liens entre les personnes et les lieux, dit John Geiger, chef de la direction de la SGRC. Nous voulons renforcer ce lien en donnant aux Canadiens la possibilité de vivre eux-mêmes les histoires incroyables racontées dans le magazine Canadian Geographic. En partenariat avec des voyagistes exceptionnels dans tout le pays, nous offrons des aventures guidées de plusieurs jours animées par un ambassadeur de la SGRC. Cette offre substantielle constituera la collection de voyages désignée. »

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'expériences proposées par Canadian Geographic Adventures et sa collection de voyages désignée :

Voyage photo dans la forêt pluviale de Great Bear, Maple Leaf Adventures

Voyagez dans l'un des endroits les plus sauvages de la planète. C'est un pays de fjords, de montagnes, de forêts tropicales et d'estuaires de grands fleuves. C'est le royaume des grizzlis, des loups et du mystérieux ours Kermode. La programmation de ce voyage spécial avec Canadian Geographic Adventures a pour but de vous faire vivre des expériences exceptionnelles en matière de beauté naturelle et de vie sauvage. Joignez-vous à Daisy Gilardini, photographe en résidence de Canadian Geographic, dans la forêt pluviale de Great Bear de sa province natale, puis voyagez jusqu'en Alaska et dans l'Extrême-Arctique, où vous serez initiés aux techniques de la photographie lors de conférences et de cours particuliers sur le terrain.

Départ le 20 septembre 2022 / 7 nuits, 8 jours

Merveilles naturelles de l'ouest de Terre-Neuve , Great Canadian Trails

Cette expérience exceptionnelle de l'ouest de Terre-Neuve comprend les merveilles naturelles du parc national du Gros-Morne, une visite de la colonie viking à L'Anse aux Meadows et un séjour dans un phare historique bordant le couloir des icebergs. Votre voyage de découvertes sera ponctué de randonnées, d'immersions culturelles, de paysages à couper le souffle, d'animaux sauvages, d'expériences gastronomiques et de soirées inoubliables. Rejoignez Jenny Wong, Fellow de la SGRC et photographe professionnelle, dans ce voyage d'une vie.

Départ le 27 août 2022 / 7 nuits, 8 jours

Hauts lieux touristiques de l'Albanie, Exodus Voyages

Découvrez la diversité des cultures et des paysages de l'Albanie, les havres d'artistes de Voskopojë, les vues panoramiques époustouflantes des montagnes de Gramos, les sites de la Grèce antique dans le parc national de Llogara, et les rues étroites et pavées de Berat, inscrite à la liste de l'UNESCO. Détendez-vous, profitez de la gastronomie et des vins réputés de Përmet, visitez les châteaux en ruines de Korçë et suivez les traces de Jules César sur le site de ses victoires contre Pompée. Vivez cette aventure en compagnie de John Geiger, auteur à succès de renommée internationale, conférencier dynamique et chef de la direction de la SGRC. Départ le 5 juillet 2022 / 9 nuits, 10 jours

Grues blanches de la Saskatchewan , Eagle-Eye Tours

En octobre, les grues du Canada migrent vers le sud par milliers en passant par le sud de la Saskatchewan, s'arrêtant à divers endroits pour s'alimenter avant de poursuivre leur voyage. Elles sont accompagnées d'une poignée de grues blanches, qui migrent vers le sud depuis leurs aires de reproduction du parc national de Wood Buffalo, dans les Territoires du Nord-Ouest. Outre les grues, des dizaines de milliers d'oies des neiges et de bernaches du Canada, ainsi que des oies de Ross, oies rieuses et bernaches de Hutchins, affluent, ainsi que d'autres oiseaux aquatiques, oiseaux de rivage, rapaces et passereaux, dont de grandes volées de plectrophanes lapons et des plectrophanes des neiges et parfois des pies-grièches boréales. Ambassadeur à confirmer.

Départ le 30 septembre 2022 / 4 nuits, 5 jours

Halfway Lodge - Randonnée à cheval dans le Col-Allenby , Banff Trail Riders

Les expéditions à cheval dans l'arrière-pays offrent aux invités la possibilité d'aller au cœur de la nature, tout en profitant du luxe d'un gîte chaleureux et confortable et de repas faits sur place. Au cours d'un voyage à cheval de 6 jours et 5 nuits, les invités découvriront les sentiers incroyables du Col-Allenby et vivront une escapade dans la nature sauvage à Halfway Lodge. Deux de nos Fellows renommés de la SGRC seront les hôtes de ces incroyables aventures en 2023. Scott Forsyth est un auteur et photographe en résidence de Canadian Geographic, tandis que Robin Esrock est un auteur et un conférencier inspirant.

Départs à partir du 22 juin 2023 / 5 nuits, 6 jours

Découvrez l'immersion transformationnelle de Klahoose , Klahoose Wilderness Resort

Plongez au cœur de la baie Desolation, dans le nord de la mer des Salish, dans la belle province de la Colombie-Britannique. Le forfait Discover Klahoose de Canadian Geographic Adventures propose 4 nuits d'hébergement dans des chambres ou des cabines de gîte, toutes munies d'installations privées et offrant une vue spectaculaire sur l'océan. Joignez-vous à Abi Hayward, rédactrice adjointe de Canadian Geographic, pour découvrir la magie de Klahoose.

Départ le 5 juin 2022 / 4 nuits, 5 jours

Rafting sur la rivière Firth, Nahanni River Adventures/Canadian River Expeditions

Joignez-vous à Brian et à Dee Keating, Fellows de la Société géographique royale du Canada et naturalistes en milieu sauvage, dans une incroyable descente en rafting de la rivière Firth. Vous naviguerez dans un passage enchanteur et pittoresque menant aux plaines de la toundra arctique et à la mer de Beaufort. La rivière Firth relie les monts Britanniques à l'océan Arctique, coule au cœur du nord du Yukon, à côté de l'Alaska, et divise le parc national Ivvavik.

Départ le 26 juin 2023 / 11 nuits, 12 jours

Rafting sur la rivière Magpie, Boreal River Adventures

La rivière Muteshekau Shipu (Magpie) offre l'une des dix meilleures expériences de rafting de plusieurs jours, selon le magazine National Geographic. Les invités découvrent quelques-unes des meilleures eaux vives au monde, explorent les charmants villages de pêcheurs et la culture de la région de la Côte-Nord du Québec, et découvrent la culture et l'histoire indigènes grâce à un guide innu local. Et si vous souhaitez « lancer votre ligne », vous aurez peut-être la chance d'attraper un omble de fontaine dès votre premier essai. Joignez-vous à ambassadeur à déterminer.

Départ à l'été 2023 / 8 nuits, 9 jours

Forfait Consummate Explorer , Ocean Quest Adventures

Joignez-vous à Rick Stanley et à Johnny Olivero, Fellows de la Société géographique royale du Canada et chefs d'expédition dans le cadre du forfait Consummate Explorer avec Ocean Quest Adventures. Au Ocean Quest Lodge, les invités vivent une semaine remplie d'activités, où la culture, l'hospitalité et la vie côtière terre-neuvienne sont à l'avant-plan.

Départ à l'été 2023 / 7 nuits, 8 jours

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Canadian Geographic Adventures à l'adresse cangeotravel.ca/cangeoadventures .

À propos de Canadian Geographic Adventures

Animées du désir de faire découvrir le Canada aux Canadiens et au monde entier, la Société et sa marque médiatique Canadian Geographic collaborent avec des voyagistes canadiens de confiance pour ses expériences de voyage dans chaque province et territoire et dans le monde entier. Ces expériences de voyage sont proposées par Canadian Geographic Adventures, une collection de voyages désignée. Les invités qui voyagent dans le cadre de la collection désignée sont charmés par le caractère unique, la chaleur des gens et la diversité des cultures, lors de chaque voyage au Canada et à l'étranger. En voyageant avec un objectif précis et poussés par leur curiosité, les visiteurs soutiennent les communautés et les économies locales, font des découvertes, participent à une expérience de voyage durable et créent des souvenirs inoubliables tout en appuyant des entreprises de voyages de renom et la Société avec chaque réservation.

À propos de la Société géographique royale du Canada

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons et des partenariats personnalisés. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Keegan Hoban, Coordonnatrice des communications, La Société géographique royale du Canada, [email protected], 613 909-4188 (poste 138)