LE MAGASIN DE JOUETS POUR LES AMOUREUX DES LIVRES : TOYS"R"US CANADA ANNONCE UNE EXPANSION MAJEURE DANS LES LIVRES

« Cultiver la passion de toute une vie pour la lecture et les livres nous tient extrêmement à cœur chez Penguin Random House Canada. Nous sommes d'autant plus heureux qu'un détaillant comme Toys"R"Us crée un espace pour les lecteurs au Canada qui se tournent vers les livres pour aider à façonner leurs propres histoires - et pour qui la lecture, l'apprentissage et l'imagination tout au long de la vie sont les éléments constitutifs de leur avenir. » - Beth Lockley, vice-présidente, Marketing et Communications, Penguin Random House Canada

Cette expansion s'inscrit dans l'engagement de Toys"R"Us Canada à appuyer les familles en réunissant un assortiment étendu et soigné de livres et de jouets dans un espace passionnant. Avec une collection aussi haute que 82 girafes, qui peut couvrir 20 patinoires de hockey, et qui, si empilée, peut descendre à une profondeur de 135 piscines, Toys"R"Us continue d'être une ressource de premier plan et un guichet unique pour les parents.

« Nous sommes ravis d'être "le magasin de jouets pour les amoureux des livres" au Canada - c'est une identité qui nous permet d'englober tout ce que les enfants aiment, et tout ce que les adultes aiment pour eux! La profondeur et l'étendue de notre nouvelle sélection englobent les intérêts et les personnages préférés des enfants de tous âges, y compris les pré-lecteurs. Elles unissent la lecture et le jeu d'une manière très naturelle. » - Allyson Banks, directrice, Marketing, Toys"R"Us Canada

Toys"R"Us s'appuie sur le succès de son assortiment de jouets pour lancer l'expansion de son assortiment de livres. Une sélection diverse de livres viendra compléter les jouets éducatifs, ainsi que les jouets dérivés des films, des émissions et des jeux à succès auxquels les clients s'attendent de la marque. Les séries à venir incluent Cat Kid Comic Club de Dav Pilkey, Les Baby-Sitters, Les Bad Guys, Bibi's Got Game de Bianca Andreescu et Layla, the Last Black Unicorn de Tiffany Haddish, pour n'en nommer que quelques-uns. Les adultes qui cherchent à constituer des piles de livres « à lire » pour les enfants peuvent s'attendre à des promotions sur des séries de romans graphiques très populaires et des livres pour célébrer les mamans et les diplômés!

Les livres pour enfants les plus en vogue sont disponibles dès maintenant dans les magasins et en ligne sur toysrus.ca, avec des nouveautés chaque semaine.

