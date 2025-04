TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ --- EcoOnline, un important fournisseur mondial de solutions de sécurité et de développement durable, a annoncé aujourd'hui que son logiciel de gestion des facteurs ESG et du développement durable a été sélectionné comme l'un des meilleurs produits de l'année lors de la prestigieuse remise des prix E+E Leader Product & Project Awards. Les juges ont reconnu la solution d'EcoOnline comme un exemple exceptionnel d'innovation en matière de production de rapports sur le développement durable.

Le programme des prix E+E Leader Product & Project Awards est un programme annuel qui récompense l'excellence dans les produits et services qui offrent aux entreprises des avantages énergétiques et environnementaux ou dans des projets qui améliorent la gestion de l'environnement et de l'énergie tout en améliorant le rendement de l'entreprise. Les prix ont été décernés par un jury indépendant de plus de 20 entreprises, dont Hyundai Motor Group, JLL, Air Force OEA, Navitas Partners, UCLA, TRC Companies, IWSI America, Intrinsic Textiles, Climate Social et CapGemini.



La solution primée de gestion des facteurs ESG et du développement durable d'EcoOnline redéfinit la façon dont les entreprises gèrent la comptabilisation du carbone, les risques climatiques et la production de rapports sur le développement durable. Propulsée par un moteur de calcul avancé enrichi de données de scénarios climatiques, elle permet aux entreprises de mesurer avec précision les émissions des champs d'application 1, 2 et 3, d'évaluer les risques climatiques et de s'aligner sur les cadres réglementaires en évolution, comme la CSRD de l'UE, le GIFCC, les normes IFRS S1 et IFRS S2 et le projet Carbon Disclosure. EcoOnline transforme les rapports sur le développement durable d'un processus manuel fastidieux en un flux de travail efficace et automatisé grâce aux calculs automatiques des émissions, à une analyse en temps réel et à une intégration transparente des données. En fournissant des sorties de données de grande qualité, elle permet aux entreprises d'évaluer avec précision leur impact et de prendre des décisions opérationnelles éclairées.



« Les lauréats des prix E+E Leader Awards de cette année s'attaquent à certains des défis les plus pressants en matière de développement durable et d'énergie grâce à des solutions concrètes et évolutives », a déclaré Sarah Roberts, co-présidente d'E+E Leader et de C-Suite Compass LLC. « Ces projets et produits font progresser les normes de l'industrie et établissent de nouvelles références en matière d'innovation et d'impact. »



« Chaque année, nos juges cherchent à reconnaître les entreprises qui font réellement avancer les choses et qui visent le développement durable et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Kay Harrison, vice-présidente et chef du programme des prix des E+E Leader Awards. « Les lauréats de cette année illustrent le type de stratégies et de technologies avant-gardistes dont les entreprises ont besoin pour garder une longueur d'avance dans un paysage énergétique et environnemental de plus en plus complexe. »



« Le développement durable ne se limite pas à la production de rapports : il s'agit de créer une culture d'entreprise transparente, responsable et avant-gardiste », a déclaré Bertrand Revanez, VP, ESG chez EcoOnline. « Nous croyons qu'en dotant les entreprises de la bonne technologie, nous leur permettons non seulement de répondre aux exigences de conformité, mais aussi de favoriser une plus grande efficacité opérationnelle et un impact environnemental plus important pour les prochaines générations. »

À propos d'Environment+Energy Leader

Depuis 2006, Environment+Energy Leader donne une voix définitive et objective dans les rapports sur les enjeux liés à l'énergie, à l'environnement et au développement durable au sein des entreprises. Visitez : www.environmentenergyleader.com.

À propos des prix Leader Product & Project Awards

Depuis plus d'une décennie, les prix E+E Leader Product & Project Awards reconnaissent l'excellence sur le plan des produits, des services et des initiatives d'entreprise qui favorisent les améliorations énergétiques et environnementales. Les candidatures sont évaluées à l'aide d'un système rigoureux d'évaluation en cinq points par un groupe indépendant de juges d'équipes de direction provenant d'entreprises de premier plan de différentes industries.

À propos d'EcoOnline

EcoOnline offre des solutions technologiques novatrices de gestion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), des produits chimiques et du développement durable aux dirigeants avant-gardistes. Fondée en 2000, et bénéficiant de la confiance de plus de 10 000 marques dans le monde, la gamme connectée de logiciels comme service d'EcoOnline permet aux entreprises de protéger leurs employés et la planète en assurant la conformité, en atténuant les risques et en simplifiant les opérations. Soutenu par un engagement inébranlable envers le succès des clients, le logiciel d'EcoOnline, qui est puissant, mais facile à utiliser, s'appuie sur des décennies d'expertise, de données et de renseignements réels.

Visitez ecoonline.com pour avoir une incidence immédiate et positive sur la sécurité et la durabilité de votre milieu de travail.

