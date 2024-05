Le Local 791, Union des opérateurs de machinerie lourde est en colère face au manque d'écoute et de cohérence du ministre Jean Boulet

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La direction du syndicat a impérativement interpellé le gouvernement à plusieurs reprises du danger immédiat qu'implique son principe de polyvalence dans son projet de loi 51, en autorisant tous les métiers de l'industrie de la construction à opérer de la machinerie lourde.

Rappelons-nous que plusieurs métiers ont été exclus du concept de polyvalence pour des raisons de sécurité.

Selon monsieur Boulet, c'est à la suite d'une collaboration avec la Commission de la Construction du Québec qu'il aurait basé sa décision. Aucun rapport de consultation n'est disponible…

Le ministre avait conclu lors d'une rencontre avec le local 791 qu'il en était à « 50/50 » dans sa prise de décision. Un autre parti devait être consulté, faisant subtilement référence à la partie patronale. Monsieur Leclerc, directeur du Local 791, a compris que le balancier, qui devrait normalement pencher du côté de la santé-sécurité, allait peut-être rapidement tourner du côté de la productivité et des économies de coûts. Le ministre a d'ailleurs mentionné en commission parlementaire que « la santé-sécurité c'est mon guide principal » puis, par la suite, il a affirmé que « le but de la polyvalence c'est de sauver des coûts et de diminuer des délais ». Est-ce sérieux? Est-il en train de mettre un coût à la santé et la sécurité?

La construction est responsable de 35% des accidents mortels au travail en 2023, alors qu'elle ne représente que 8% de la main-d'œuvre au Québec! Jamais le local 791 n'endossera une réglementation meurtrière de la sorte sous prétexte d'économie de coûts ou de réduction de délais. Plusieurs pistes de solutions ont été discutées, encore une fois sans écoute.

Appuyé par plusieurs rapports d'accidents de CNESST, de coroners, d'études du CIRANO, de fabricants de machinerie lourde et d'organisme comme Info-Excavation, le Local 791 arrive difficilement à concevoir que le ministre puisse parler de « consultations » avec les acteurs de l'industrie. Aucun rapport de consultation n'est disponible…

Toujours selon monsieur Boulet, les inquiétudes de l'Union des opérateurs ne seraient pas fondées puisque le concept de polyvalence ne s'appliquerait en aucun temps à leur métier.

Néanmoins, il ne donne aucune garantie face aux dangers que ce principe expose et refuse catégoriquement de s'engager à revoir l'application de la réglementation! Quelle incohérence et négligence face à la santé-sécurité des travailleurs et de la population!

Pourquoi monsieur le ministre n'exclut-il pas les métiers d'opérateurs comme recommandé par le local 791?

Le local 791 restera mobilisé au nom de la santé-sécurité et ne laissera pas les intérêts pécuniaires mettre en péril la vie de la population.

À propos de Local 791 - Le plus gros local d'opérateurs au Québec depuis 1968.

Le Local 791 est un syndicat représentant tous les métiers d'opérateurs de machinerie lourde au Québec tels que les opérateurs de pelles mécaniques, les opérateurs d'équipements lourds, conducteurs de camions et mécaniciens de machinerie lourde. Notre mission est de défendre et revendiquer les droits des travailleurs et des travailleuses, en plus de veiller à l'amélioration constante de leurs conditions de travail. Le syndicat représente 8000 personnes au Québec qui œuvrent dans ces métiers.

Nous priorisons la satisfaction et le bien-être de nos membres. Plusieurs représentants sont présents pour servir les opérateurs et des opératrices en tout temps, et ce, à travers toute la province. Pour en savoir davantage : https://local791.ca/

