Invitation aux médias - Mise à pied de Bernard Gauthier

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse où l'Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791, affiliée à la FTQ-Construction expliquera les raisons de la mise à pied de Bernard Gauthier.

Quand : le mercredi 5 février à 13 h

Où :

Local 791

10200, boulevard du Golf

Salle - 1er étage

Anjou, Québec H1J 2Y7

À propos de Local 791 - Le plus gros local d'opérateurs au Québec depuis 1968.

Le Local 791 est un syndicat représentant tous les métiers d'opérateurs de machinerie lourde au Québec tels que les opérateurs de pelles mécaniques, les opérateurs d'équipements lourds, conducteurs de camions et mécaniciens de machinerie lourde. Notre mission est de défendre et revendiquer les droits des travailleurs et des travailleuses, en plus de veiller à l'amélioration constante de leurs conditions de travail. Le syndicat représente 8000 personnes au Québec qui œuvrent dans ces métiers.

Nous priorisons le respect, la satisfaction et le bien-être de nos membres. Plusieurs représentants sont présents pour servir les opérateurs et des opératrices en tout temps à travers toute la province. Pour en savoir davantage : https://local791.ca/

SOURCE Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791

Renseignements et pour planifier une entrevue : Simon Falardeau, ARP, Cell. : 514-755-5831, [email protected]