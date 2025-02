Le lobbyisme au-delà des apparences : L'influence au Québec en ce début d'année

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les activités de représentation d'intérêts sont de plus en plus suivies par le public et les représentants des médias. Lobbyisme Québec propose un regard actuel sur le lobbyisme et ses acteurs en 2025, plus de 20 ans après l'adoption de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. « Ce portrait permet de mieux comprendre les dynamiques d'influence en cours au sein des sphères décisionnelles provinciales et municipales, et vient mettre différents faits saillants en lumière, tout en respectant le mandat de neutralité et de transparence de Lobbyisme Québec », affirme Me Jean-François Routhier, commissaire au lobbyisme du Québec.

Un volume d'activité soutenu au cours de la dernière année

Carrefour Lobby Québec, le registre public des lobbyistes, recense actuellement 4 796 mandats de lobbyisme actifs. Ces mandats sont répartis entre deux grandes catégories : 69 % des inscriptions (3 303 mandats) représentent des mandats de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation et 31 % (1 493 mandats) sont plutôt réalisés par des lobbyistes-conseils. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on retrouve deux fois plus de mandats déclarés par des lobbyistes d'entreprise ou d'organisation que par des lobbyistes-conseils.

Le nombre total d'entreprises, d'organisations et de firmes-conseils ayant au moins un lobbyiste actif est de 1 565, un chiffre qui illustre leur apport important dans les processus de représentations stratégiques auprès des titulaires de charges publiques.

« Il est vrai qu'on recense un nombre important d'inscriptions dans Carrefour Lobby Québec et j'y vois une excellente nouvelle. C'est certainement la démonstration que le registre est une ressource davantage connue et que les lobbyistes se conforment de façon plus naturelle à leurs obligations dans l'exercice de leur profession. Nous continuons de surveiller les inscriptions et le respect des règles qui s'y appliquent et nous offrons régulièrement des formations sur la Loi aux professionnels qui exercent des représentations d'intérêts au quotidien ainsi qu'à ceux et celles qui en font l'objet », analyse Me Routhier.

Valeur et répartition des mandats

Concernant les mandats de lobbyisme-conseil inscrits dans Carrefour Lobby Québec, plus de 50 % d'entre eux concernent des contreparties de moins de 10 000 $. De même, près de 88 % des mandats actifs sont associés à des budgets inférieurs à 50 000 $.

Pour plusieurs, l'idée même du lobbyisme ou de la représentation d'intérêts implique des montants énormes consacrés à influencer les décisions de l'État. Or, les inscriptions qui apparaissent au registre au moment de notre collecte de données donnent un portrait différent. Seulement 5 % des mandats inscrits disposent d'un budget supérieur à 100 000 $, explique le commissaire.

Au-delà des montants déployés, le public a le droit à la transparence. Pour que les citoyens puissent avoir confiance en leurs institutions, ils doivent avoir accès à une information complète et compréhensible au sujet des activités de représentation d'intérêts, quels que soient leur provenance et les montants dont ils disposent.

Le lobbyisme au-delà des élus

Dans ce même ordre d'idées, contrairement à une perception courante, les élus ne sont pas les principales cibles des lobbyistes. En effet, les députés se classent au 11ᵉ rang, loin derrière des interlocuteurs tels que les membres du personnel des institutions gouvernementales et municipales et les cadres supérieurs et directeurs généraux du gouvernement et des municipalités, lesquels font plus souvent l'objet de communications d'influence.

Les ministres et le premier ministre occupent respectivement les 19ᵉ et 29ᵉ positions dans le palmarès des personnes qui font l'objet de représentations d'intérêts.

Les représentations effectuées auprès des titulaires de charges publiques se concentrent sur des enjeux cruciaux pour la société québécoise et reflètent les grands sujets d'actualité.

Au palier provincial, la santé (691 mandats), l'économie et le développement économique (247 mandats) ainsi que l'environnement (200 mandats) ont suscité le plus grand nombre d'inscriptions au registre des lobbyistes.

Au palier municipal, on retrouve le développement immobilier et l'urbanisme (543 mandats) ainsi que les questions de zonage (282 mandats).

Le lobbyisme est un reflet direct des enjeux qui touchent les citoyens et les entreprises. Les constats rapportés concernant la pénurie de logements actuelle donnent lieu à plusieurs activités de représentations réalisées auprès des décideurs publics en aménagement urbain et en demande de changement de zonage.

De même, l'année 2024 a été marquée par la création d'une nouvelle entité dans le domaine de la santé, par les défis du réseau et le recours à la main-d'œuvre d'agence, ainsi que par l'étude du projet de loi no 69, Loi sur la gouvernance des ressources énergétiques, explique Me Routhier. Sans surprise, ces questions se reflètent dans les données issues de Carrefour Lobby Québec.

Les institutions les plus sollicitées

L'analyse des mandats révèle que les représentations se concentrent principalement autour des grands ministères. Les cinq entités les plus sollicitées sont les suivantes :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie : 1 252 mandats Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 976 mandats Ministère de la Santé et des Services sociaux : 935 mandats Ministère du Conseil exécutif : 856 mandats Ministère des Finances : 761 mandats

Dans le palmarès des dix institutions publiques les plus sollicitées, la Ville de Montréal occupe la 6ᵉ place avec 582 mandats actifs.

Des influences au-delà de nos frontières?

Par ailleurs, les activités de représentation d'intérêts effectuées chez nous confirment que le Québec attire également des acteurs internationaux, avec 47 entreprises étrangères impliquées dans 59 mandats actifs. Ce phénomène s'inscrit dans une dynamique nationale où les organisations et les lobbyistes-conseils d'ailleurs au Canada font également des représentations au Québec. En effet, on recense 569 mandats actifs (222 entreprises et organisations) en provenance de l'Ontario, 62 mandats (40 entreprises et organisations) en provenance de la Colombie-Britannique et 59 mandats (24 entreprises et organisations) dont l'adresse corporative est située en Nouvelle-Écosse. Ces mandats actifs touchent divers secteurs d'activité, dont le développement économique régional, la santé, l'intelligence artificielle, l'énergie et les ressources naturelles.

Une information claire au service de la transparence

« En publiant ces données, nous visons à éclairer les parties prenantes et les citoyens sur les tendances et les dynamiques qui influencent les décisions publiques au Québec. Or, seulement 40 % des citoyens croient que ces décisions sont fondées sur les meilleures données disponibles. Nous l'avons déjà affirmé : la transparence est une condition fondamentale pour résoudre le déclin de confiance envers les institutions publiques. Carrefour Lobby Québec est un outil pour favoriser cette confiance. », conclut le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

NOTE : Les données mentionnées dans ce texte proviennent d'une cueillette effectuée le 9 janvier 2025 et peuvent avoir changé depuis. Pour de plus amples renseignements, consultez notre module de statistiques avancées ou formulez une demande média à Lobbyisme Québec.

Pour télécharger ce fichier : Aperçu des données de Carrefour Lobby Québec en date du 9 janvier 2025

