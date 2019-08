Le lieu historique national du Fort-Chambly célèbre la fête de Saint-Louis et accueille le Symposium Artistes sur le champ

Célébrer et vivre l'histoire au lieu historique du Fort-Chambly! Pour l'occasion, la Garnison de Québec et les Compagnons de la Nouvelle-France, deux groupes qui pratiquent la reconstitution historique, installeront un campement militaire français dans le parc du fort. Près de 40 personnes costumées, soldats, femmes et enfants, animeront les lieux durant tout le week-end en présentant des exercices militaires et des activités reliées aux tâches quotidiennes. Des démonstrations de tirs de fusils seront aussi présentées dans le parc.

Une zone famille, aménagée dans le parc du fort, divertira petits et grands. Ceux-ci pourront participer à une course de ballots, se faire tatouer à l'aérographe (tatouage temporaire), s'initier à l'archéologie, ou simplement se détendre. L'artiste conteuse Ariane Labonté les envoûtera avec ses contes extraordinaires issus du répertoire traditionnel. La mascotte Parka sera aussi sur place pour offrir des câlins et amuser les enfants.

Un atelier sur la fabrication de teintures réalisées à partir de végétaux indigènes du Québec sera animé par Natachat Danis, d'Éco Gaïa, à l'espace de création. Les participants repartiront avec leurs réalisations.

Tout au cours de la journée, des chanteurs ambulants égayeront les lieux en chantant a capella des chansons anciennes et des œuvres classiques du répertoire francophone.

Expérience et découverte des cultures mohawk et abénakise

Richard Nolan et Elizabeth Rice, membres de la communauté mohawk de Kahnawake, présenteront la vannerie traditionnelle mohawk qui utilise le frêne pour la fabrication de paniers. Les visiteurs pourront découvrir toutes les étapes qui mènent au produit fini.

Ils en apprendront davantage sur l'histoire, l'utilisation et la signification des symboles tissés sur les wampums grâce à Darren Bonaparte, conteur mohawk d'Akwesasne. Sa collection unique de ceintures et de cordes témoigne de l'histoire et de la culture des Rotinonshionni (Iroquois).

Des démonstrations sur le fumage de poisson et de viande seront aussi faites par Philippe O'Bomsawin, membre de la communauté abénakise d'Odanak.

Au cours des deux jours, différents thèmes seront abordés dans le nouvel espace de rencontre et de discussion : femmes autochtones et territoire, contes abénakis, langues autochtones, contrebande en Nouvelle-France et fumage des aliments. Les visiteurs pourront échanger avec Nicole O'Bomsawin, Philippe O'Bomsawin et les guides du fort Chambly. L'horaire des présentations sera disponible sur place.

Parcs Canada et les Autochtones travaillent ensemble afin d'élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des cultures et des traditions des peuples autochtones.

Symposium Artistes sur le champ

Soixante artistes peintres au talent remarquable et aux styles variés partageront leur passion et leur univers en exposant leurs œuvres en plus de créer sur place et d'échanger avec le public. Pour le plus grand plaisir de tous, plusieurs ateliers libres ludiques et variés seront proposés dans la zone d'animation centrale Desjardins. Les visiteurs pourront également exprimer leur créativité en participant à une œuvre collective éclatante de couleurs dirigée par Ani Müller, artiste peintre. Sur une série de tableaux réunis en un ensemble, chacun pourra apporter sa contribution en appliquant de la peinture au pinceau ou en effectuant un collage, donnant à l'œuvre collective une identité aux couleurs de Chambly. Plusieurs prix de participation seront offerts, dont un montant de 300 $ applicable à l'achat d'une œuvre d'art. Une belle occasion d'acquérir une œuvre originale d'un artiste participant.

Une exposition collective aura lieu au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu), de 10 h à 17 h. Dans une volonté de donner pleine liberté à l'élan créateur des participants, l'exposition aura pour titre Champ libre. Une exposition aux styles variés, où les artistes dévoileront l'essence même de leur art.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins à tous les endroits de Parcs Canada. Les sites de Parcs Canada et les événements qui s'y tiennent chaque année sont d'excellentes façons pour les Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur notre patrimoine.

Les faits en bref

Les activités se déroulant à l'extérieur du fort Chambly seront gratuites.

Les frais d'entrée habituels seront exigés pour la visite de l'intérieur du lieu historique : 5,65 $ par adulte, 4,90 $ par aîné et gratuit pour les 17 ans et moins.

Au cours des deux journées de fête, une offre alimentaire sera disponible sur place.

Les visiteurs sont aussi invités à découvrir le deux expositions en cours : Contrebande, une exposition à déjouer, conçue en collaboration avec le Centre culturel de Kahnawake et Monsieur Dion, un sauveur du fort!

