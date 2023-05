Le lieu historique national de Lower Fort Garry ouvre officiellement ses portes pour la saison 2023 le 23 mai

Revivez l'histoire cet été grâce à une programmation immersive et des activités pour toute la famille.

TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, ST. ANDREWS, MB, le 23 mai 2023 /CNW/ - De nombreux Manitobains gardent de bons souvenirs de leur visite au lieu historique national de Lower Fort Garry (Lower Fort Garry) lorsqu'ils étaient enfants, à l'occasion d'une excursion scolaire ou en famille. Parcs Canada invite les visiteurs à redécouvrir Lower Fort Garry, à y amener quelqu'un de nouveau ou à en faire l'expérience pour la première fois lorsque la saison estivale débutera le 23 mai 2023.

Image de gauche: De la forge à la fabrication du bannock, le lieu historique national de Lower Fort Garry propose de nombreuses expériences immersives cet été. Photo : Parcs Canada Image de droite: Les récits jouent un rôle majeur afin de faire connaître l’histoire variée de ce précieux lieu culturel. Photo : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Une promenade à travers l'histoire, l'offre de base du fort, ramène les visiteurs à l'époque florissante du commerce des fourrures dans les années 1850 grâce à des interprètes costumés, des démonstrations historiques, des artefacts et des récits sur l'ensemble du site. Explorez les structures de Gabeshiwin, notamment un wigwam en écorce de bouleau et un tipi en peau de bison, avant d'en apprendre sur les événements qui ont mené à la création du Traité no 1 - le premier des traités numérotés - signé à Lower Fort Garry en 1871.

Pendant que les étincelles jaillissent à l'atelier du forgeron (un favori nostalgique), écoutez les récits au sujet des artisans historiques du fort qui ont aidé à construire les murs de pierre de Tyndall et d'autres structures qui font de ce lieu un site historique.

Ensuite, vous pourrez vous rendre dans le grenier à fourrure pour toucher les peaux que les voyageurs apportaient à la Compagnie de la Baie d'Hudson après avoir voyagé pendant des mois. Imaginez ce qu'aurait pu être le voyage sur la barge York exposée, en naviguant sur les rivières jusqu'à votre destination.

Terminez votre aventure en beauté dans l'entrepôt. Avec l'aide d'un interprète, assemblez les pièces d'armes à feu historiques qui ont servi aux différentes troupes, y compris la Police montée de l'Ouest, qui ont séjourné et se sont entraînées à Lower Fort Garry.

Des activités pratiques spécialisées, telles que la fabrication de bougies, la cuisson du bannock et la forge, permettront aux visiteurs de s'immerger davantage dans l'histoire variée et fascinante de ce trésor culturel.

Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens et Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Au lieu historique national de Lower Fort Garry, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les peuples autochtones qui commerçaient, travaillaient et vivaient près du fort. Cet été, l'Agence Parcs Canada est fière d'organiser à Gabeshiwin, une série d'activités d'échange de connaissances qui permettront aux visiteurs de découvrir les récits, la culture et l'histoire d'un point de vue autochtone, y compris les méthodes de plantation traditionnelles, les enseignements et les protocoles cérémoniels, les chants et les tambours.

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites administrés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans leur boîte de réception! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs impérissables au lieu historique national de Lower Fort Garry. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, là où les Canadiens, Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison touristique qui arrive à grand pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période emballante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au lieu historique national de Lower Fort Garry pour créer des souvenirs inoubliables ! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

Juste au nord de Winnipeg , sur les rives de la rivière Rouge, les bâtiments originaux et les murs de calcaire du lieu historique national de Lower Fort Garry datant des années 1830 constituent un bastion de l'histoire. Au cours de son histoire variée et fascinante, Lower Fort Garry a vu la signature du premier des traités numérotés et il a servi de bastion de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de première base d'entraînement de la Police montée du Nord-Ouest.

, sur les rives de la rivière Rouge, les bâtiments originaux et les murs de calcaire du lieu historique national de Lower Fort Garry datant des années 1830 constituent un bastion de l'histoire. Au cours de son histoire variée et fascinante, Lower Fort Garry a vu la signature du premier des traités numérotés et il a servi de bastion de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de première base d'entraînement de la Police montée du Nord-Ouest. Le grenier à fourrure, la maison des hommes et le chalet Ross seront ouverts pour la saison 2023 après une année de travaux de restauration. La restauration de la grande maison se poursuivra au début de la saison, mais elle devrait être ouverte au public avant la fin de l'été.

Dans le cadre du Programme portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones de Parcs Canada, l'Agence Parcs Canada et la Fédération métisse du Manitoba sont fières d'offrir un accès gratuit à Lower Fort Garry aux citoyens de la Fédération. Le Programme facilite l'accès aux personnes qui ont des liens traditionnels avec les sites de Parcs Canada, en supprimant les droits d'entrée, afin de les encourager à renouer avec ces lieux patrimoniaux.

sont fières d'offrir un accès gratuit à Lower Fort Garry aux citoyens de la Fédération. Le Programme facilite l'accès aux personnes qui ont des liens traditionnels avec les sites de Parcs Canada, en supprimant les droits d'entrée, afin de les encourager à renouer avec ces lieux patrimoniaux. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continue d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux administré par Parcs Canada est un excellent moyen pour la population canadienne de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre patrimoine.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Renseignements : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Carly Walsh, Agente, relations publiques et communications, Parcs Canada, [email protected]