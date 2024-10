Le libéral André Morin plaide pour la reconnaissance de la notion de pharmacien spécialiste

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle pour les ordres professionnels, André A. Morin, a profité de l'étude détaillée du projet de loi no67, visant notamment l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, pour proposer d'y inclure la notion de pharmacien spécialiste. Son amendement en ce sens a cependant été rejeté par les élus caquistes.

La proposition du député libéral de l'Acadie est d'ailleurs largement soutenue par l'ensemble des associations de pharmaciens du Québec. La reconnaissance des pharmaciens spécialistes permettrait aux détenteurs d'une maîtrise en pharmacothérapie avancée, d'avoir un droit de prescription autonome dans les établissements de santé. Cela aurait pour effet de libérer du temps précieux aux médecins, selon Me Morin.

« L'objectif de cet important projet de loi est de moderniser le système professionnel et, par la même occasion, de rendre la prestation de nos services publics plus efficaces. La reconnaissance de pharmaciens spécialistes, qui auraient davantage d'autonomie, permettrait d'alléger la tâche des médecins spécialistes et des médecins de famille. Malheureusement, malgré l'appui consensuel des regroupements de pharmaciens du Québec à cette demande, la ministre caquiste et ses collègues ont voté contre mon amendement. Devant ce refus, on peut se questionner sur les intentions réelles de la CAQ d'améliorer l'efficacité du réseau de la santé. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les ordres professionnels

