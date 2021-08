La Banque récolte quatre prix, dont « Leadership mondial remarquable en transparence pour la durabilité »

TORONTO, le 19 août 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a été reconnue pour son leadership mondial remarquable en transparence pour la durabilité dans les premiers Sustainable Finance Awards de la revue Global Finance. Elle a aussi décroché les prix Leadership remarquable en transparence pour la durabilité, Leadership remarquable en financement de projets durables et Leadership financier pour les communautés durables dans la catégorie « Amérique du Nord ».

« Les enjeux ESG [environnementaux, sociaux et de gouvernance] prennent de plus en plus d'importance pour nos investisseurs, nos clients et nos employés, ainsi que pour les communautés où nous sommes présents dans le monde. Agir concrètement, dans ce domaine, c'est conjuguer une bonne vision de marketing et d'affaires à un impératif moral, explique Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. Notre but, c'est de proposer à nos clients les meilleurs conseils et la meilleure expertise du milieu pour leur donner les moyens de se développer solidement d'une manière écologiquement et socialement responsable. »

« L'approche de la Banque en matière de durabilité vise à produire de la valeur économique, sociale et environnementale au profit de nos clients, de nos activités et de nos collectivités, renchérit Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Communications et Impact social. La transparence et la qualité des renseignements communiqués sont garantes de la confiance qui doit régner entre tous les interlocuteurs. Nous sommes fiers de constater que notre souci d'assurer l'uniformité et la comparabilité de nos données soit qualifié de remarquable par Global Finance. »

Global Finance salue en outre le programme ScotiaINSPIRE. Par ce programme lancé en 2021, la Banque Scotia s'est engagée à consacrer 500 millions de dollars en dix ans à la résilience économique des groupes désavantagés. Il s'agit d'ouvrir les portes de la prospérité en choisissant des investissements qui favorisent la diplomation au niveau secondaire et les inscriptions aux études postsecondaires, l'intégration des nouveaux arrivants et l'élimination des obstacles professionnels dans les groupes sous-représentés.

Leadership en durabilité

Soucieuse de durabilité dans l'orientation de ses activités, la Banque Scotia ne néglige rien ni personne : clients, employés, communautés, environnement. Elle a d'ailleurs mis sur pied cette année le fonds Net Zero Research Fund dans le but de faire avancer la recherche et l'action d'avant-garde pour la décarbonation de la planète. Ainsi engagée sur la voie de la carboneutralité, la Banque Scotia s'est engagée à établir des cibles quantifiées, assorties d'un échéancier et valables pour toute l'entreprise, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités de souscription et de prêt. Pour ce faire, elle mène une analyse quantitative de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre associées à ses prêts et à ses souscriptions, étudie les voies de la carboneutralité, établit des plans et des cibles de réduction, et se dote d'un cadre de communication d'information garantissant la transparence.

La Banque a en outre :

récemment annoncé la clôture de sa première émission de 1 milliard de dollars US en obligations durables, qui constitue la plus importante émission d'obligations durables par une société canadienne à ce jour;

annoncé qu'elle consacrerait 10 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour aider la Société canadienne d'hypothèques et de logement à améliorer l'accès à la propriété au pays;

joué le rôle de responsable des registres pour près de 20 milliards de dollars en obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité depuis 2014;

réduit de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2016;

alloué l'an dernier près de 85 millions de dollars à diverses communautés en dons, en commandites et en bénévolat, entre autres;

consacré 3 milliards de dollars à l'aide aux entreprises à propriété ou direction féminine;

reconduit ses objectifs quinquennaux en matière de diversité et d'inclusion, qui privilégient les personnes s'identifiant comme noires ou autochtones, membres d'une minorité visible, personnes handicapées ou femmes;

été classée pour la troisième année de suite par l'indice de durabilité Dow Jones dans le premier centile des institutions financières ayant les meilleures pratiques de gouvernance au monde, obtenant un score parfait dans la catégorie « politique de lutte contre le crime »;

renforcé son engagement en matière d'approvisionnement responsable et de diversité des fournisseurs en intégrant le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités visibles, et obtenu le titre de « championne de l'approvisionnement auprès des autochtones » du Conseil canadien pour le commerce autochtone;

publié son deuxième rapport sur les obligations vertes afin d'informer les investisseurs des retombées estimatives du produit de ces obligations en 2021;

reçu la cote AAA de MSCI, chef de file des outils et services d'aide à la décision dans le monde international des investissements, cote qui n'est attribuée qu'à 2 % des banques dans le monde.

