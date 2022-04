TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - En cette ère de changements rapides, les organisations et les particuliers sont en quête de professionnels compétents et dignes de confiance sur qui s'appuyer, et la profession comptable se transforme pour continuer de répondre à leurs attentes. Une telle transformation exige un nouveau mode de pensée, fait-on observer dans un nouveau document de réflexion sur l'éthique et la profession élaboré par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), l'Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) et l'International Federation of Accountants (IFAC).

Dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, le mode de pensée a son importance. Le leadership éthique est au cœur de la capacité de la profession à susciter la confiance et à créer de la valeur. Et comme piliers d'un tel leadership éthique, on trouve la compétence technique, les compétences, les valeurs, l'éthique et les attitudes professionnelles.

Dans le document de réflexion Mode de pensée et compétences habilitantes : repenser le paradigme de la compétence, on fait valoir que la profession doit réorienter son approche en vue de rester pertinente pour prospérer à mesure que le monde change. Il ne suffit plus de se concentrer exclusivement sur les domaines techniques fondamentaux traditionnels : pour évoluer, les comptables professionnels devront acquérir de vastes connaissances technologiques et, de surcroît, affûter les compétences professionnelles et les qualités humaines qui les distingueront des systèmes avec lesquels ils travaillent.

L'ouvrage Mode de pensée et compétences habilitantes : repenser le paradigme de la compétence est le dernier de quatre documents de réflexion élaborés par CPA Canada pour approfondir les résultats d'une étude exploratoire et d'une table ronde organisée au début de l'année 2021 en collaboration avec l'ICAS et l'IFAC sur le thème « Le leadership axé sur l'éthique, à l'ère de la complexité et du changement numérique ». Voici les trois publications précédentes : Complexité et profession comptable : conseils pratiques pour la prise de décision éthique, La technologie, une arme à double tranchant : occasions et défis pour la profession comptable et Partis pris, mésinformation et désinformation : les reconnaître pour mieux les combattre.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde.

À propos de l'ICAS

L'Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), qui regroupe les comptables professionnels d'Écosse, assure aussi le rayonnement de la profession sur la scène internationale. Éduquer, réfléchir et diriger, tels sont les axes d'intervention d'une organisation vouée à l'excellence, qui veille aux intérêts du public. Les 23 000 membres de l'ICAS détiennent le titre de « Chartered Accountant ». Reconnu à l'échelle mondiale, le titre fédère une communauté de professionnels présents dans bien des secteurs et pays, où ils se distinguent comme chefs de file. Nous cultivons les liens entre nos membres, qui, à toutes les étapes de leur carrière, étoffent leur savoir grâce à la mise en commun des acquis, afin de transformer leurs ambitions en réussites.

À propos de l'IESBA

Le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) est un organisme de normalisation international et indépendant. Il a pour mission de servir l'intérêt public en établissant des normes de déontologie, y compris les exigences relatives à l'indépendance de l'auditeur, qui visent à faire en sorte que tous les professionnels comptables adoptent des comportements et des pratiques exemplaires en matière d'éthique. Ces normes composent l'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (le Code), qui est reconnu pour sa rigueur et qui peut être appliqué à l'échelle mondiale.

À propos de l'IFAC

L'International Federation of Accountants (Fédération internationale des comptables) est l'organisation mondiale de la profession comptable; elle est vouée à servir l'intérêt public en renforçant la profession et en contribuant au développement d'économies solides à l'échelle internationale. Elle compte 180 organismes membres et associés qui sont présents dans plus de 130 pays et territoires, et qui représentent plus de 3 millions de comptables travaillant en cabinet, dans l'enseignement, dans la fonction publique, ainsi que dans les secteurs industriel et commercial.

Depuis plus de 40 ans, l'IFAC prête son concours à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre de normes internationales qui contribuent à l'apport de la profession comptable qu'elle représente dans le monde. En s'appuyant sur une vision à long terme, elle travaille à l'essor d'une profession comptable favorisant la transparence, la reddition de comptes et la durabilité des organisations, des marchés et des économies.

