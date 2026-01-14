Après avoir contribué à propulser l'Équipe Tardif au rang de meilleure équipe Royal LePage au Canada, le vétéran de l'industrie exporte maintenant le modèle québécois à l'échelle nationale sous la bannière Endurance Groupe Immobilier

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - David Tardif, qui a contribué à faire de l'Équipe Tardif l'équipe no 1 de Royal LePage au Canada pour le nombre de transactions en 2025 et l'équipe no 1 au Québec depuis 2019, se joint à eXp Realty sous la bannière Endurance Groupe Immobilier (www.enduranceimmobilier.com) afin de lancer une alliance nationale plaçant l'expertise québécoise au cœur de l'évolution du marché immobilier Canadien.

David Tardif Courtier Immobilier - Fondateur Endurance Groupe Immobilier (Groupe CNW/Endurance Groupe Immobilier)

Après avoir reconnu le modèle infonuagique d'eXp, axé sur les opportunités d'équité, comme l'avenir de l'immobilier, M. Tardif amène son équipe de 11 courtiers pour propulser Mouvement Endurance, une alliance pancanadienne qui réunit Endurance Groupe Immobilier (Grand Montréal, Verdun, Sud-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve) à certaines des équipes indépendantes les plus performantes au pays : Justin Havre Real Estate Team (Calgary et régions avoisinantes), KelownaHomes Team (Kelowna et l'Okanagan) et KatrinaAndTheTeam (Vancouver, Burnaby et Surrey). L'alliance offre aux courtiers partout au Canada une plateforme structurée de formation, de mentorat et de création d'équité à long terme.

« Le marché immobilier québécois continue de surperformer une grande partie du pays », affirme l'ancien policier de Montréal. « Joindre eXp et lancer le Mouvement Endurance nous permet de croître à l'échelle nationale tout en offrant aux courtiers un véritable accès à la propriété d'équité, une opportunité rare au sein des agences immobilières traditionnels. »

« La décision de David de se joindre à eXp reflète une tendance de plus en plus répandue chez les leaders les plus établis au Canada », a déclaré Nadia Habib, directrice générale d'eXp Realty Canada. « Il a bâti l'une des équipes les plus solides au pays en demeurant profondément connecté à son marché et à ses gens. Ce qui nous enthousiasme dans cette transition, c'est à quel point elle s'aligne clairement avec l'évolution de l'industrie - vers des structures flexibles, une collaboration entre les régions et des opportunités à long terme pour les courtiers qui souhaitent bâtir quelque chose de durable. »

La solidité du marché québécois soutient un positionnement stratégique

Le repositionnement de marque et l'expansion de Tardif surviennent alors que le Québec continue de démontrer la stabilité des fondements de son marché immobilier, une forte demande et un inventaire limité créant des conditions favorables tant pour les acheteurs que pour les vendeurs dans le Grand Montréal et la région de Québec.

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ),

« le secteur immobilier résidentiel du Québec est demeuré résilient, avec 22 690 propriétés ayant changé de mains entre juillet et septembre 2025 - une hausse de 11 % d'une année à l'autre, marquant le trimestre le plus actif depuis 2020. Dans le Grand Montréal, les prix moyens des propriétés ont continué d'augmenter (par exemple, une croissance annuelle des prix de 5,8 % en novembre 2025), et le ratio ventes/nouvelles inscriptions d'environ 74 % indique une forte absorption de l'inventaire disponible. Dans la région de Québec, les valeurs immobilières dans l'ensemble des segments (plex, copropriétés et maisons unifamiliales) ont affiché des hausses à deux chiffres sur un an, tandis que les inscriptions actives ont suivi une tendance à la baisse, soulignant des conditions d'offre restreintes qui soutiennent une demande favorable tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. »

« Nous nous positionnons au cœur du marché le plus constant au pays tout en bâtissant une infrastructure qui soutient les courtiers partout au Canada », ajoute M. Tardif. « Mouvement Endurance est conçu pour durer, non seulement pour nous, mais pour chaque courtier qui s'y joint. »

Mouvement Endurance : vision nationale, expertise locale

L'alliance regroupe actuellement des chefs d'équipe d'élite et des producteurs de premier plan ayant adopté la structure centrée sur le courtier d'eXp Realty :

Justin Havre, anciennement à la tête de la plus grande équipe RE/MAX au Canada pendant cinq années consécutives

Christine Boisseau, dirigeante d'une des équipes Royal LePage figurant dans le top 1 % au Canada

Katrina Amurao-Bellosillo, auparavant la courtière no 1 chez RE/MAX en Colombie-Britannique et dans l'Ouest canadien

« Les membres de l'alliance bénéficient d'un accès au modèle de partage des revenus et aux opportunités d'équité qui soutiennent le développement des affaires à long terme », explique Justin Havre. « David a maîtrisé l'un des marchés les plus complexes au pays, et son leadership renforce considérablement le réseau national. »

Christine Boisseau, l'une des architectes de Mouvement Endurance, ajoute : « Cette alliance respecte les réalités régionales tout en donnant aux courtiers une portée nationale. David partage notre engagement envers la formation de haut niveau, l'implication communautaire et le succès durable des courtiers. »

Des policiers aux leaders immobiliers

Avant de lancer Équipe Tardif en 2006, David et son frère et cofondateur Maxime ont cumulé 31 années de service au sein du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Maxime ayant également fait partie du groupe tactique d'intervention. Cette expérience a façonné la philosophie d'« endurance » de l'équipe : discipline, service et constance.

Depuis 2019, Équipe Tardif a enregistré près de 2 milliards de dollars en ventes et plus de 600 transactions en 2025, devenant également à quatre reprises l'équipe no 1 de Royal LePage au Canada, notamment en 2024 et 2025.

« J'aborde l'immobilier avec la même intégrité et le même engagement que le travail policier », souligne M. Tardif. « Quand nous disons que nous vous accompagnons jusqu'au bout, nous le pensons réellement. »

Technologie, présence et engagement communautaire

Bien qu'eXp Realty opère virtuellement, Endurance Groupe Immobilier conserve ses bureaux physiques à Montréal. « Le modèle infonuagique optimise l'administration, pas les relations humaines », précise M. Tardif. « Nous investissons dans des espaces physiques, des lieux de formation et l'expérience client. »

Perspectives d'avenir

À mesure que le Mouvement Endurance prend de l'expansion, la stabilité du marché québécois, portée par l'emploi, l'immigration et un cadre réglementaire solide - servira de modèle national pour les courtiers évoluant dans un marché canadien en transformation.

À propos de Endurance Groupe Immobilier avec eXp Realty

Endurance Groupe Immobilier avec eXp Realty est une équipe immobilière de premier plan basée à Montréal, spécialisée en immobilier résidentiel et commercial dans le Grand Montréal, avec une expertise particulière à Verdun, dans le Sud-Ouest de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve et les secteurs environnants. David Tardif est le cofondateur de l'Équipe Tardif, lancée en 2006 avec son frère Maxime Tardif. L'équipe s'est classée de façon constante no 1 au Québec et parmi les trois meilleures au Canada pour le volume de ventes chez Royal LePage, incluant deux années consécutives comme équipe no 1 au Canada (2024 et 2025). Avec environ 600 transactions annuelles et plus de 650 avis Google cinq étoiles, Endurance Groupe Immobilier s'est joint à eXp Realty en 2026 à titre de membre fondateur du Mouvement Endurance. Pour plus d'information, visitez www.enduranceimmobilier.com

À propos de Mouvement Endurance

Le Mouvement Endurance est une nouvelle alliance collaborative pancanadienne qui offre du coaching, du soutien, une communauté, du mentorat et des opportunités de création de richesse aux chefs d'équipe et aux courtiers individuels francophones et anglophones au sein de la plateforme de courtage infonuagique d'eXp Realty. L'alliance réunit des leaders de marchés régionaux à travers le Canada, notamment Endurance Groupe Immobilier (Endurance Real Estate Group) (Québec), Justin Havre Real Estate Team (Alberta), KelownaHomesTeam (Colombie-Britannique) et KatrinaAndTheTeam (Colombie-Britannique). Grâce à des masterminds hebdomadaires, à des formations axées sur la production et au modèle de partage des revenus d'eXp Realty, le Mouvement Endurance permet aux courtiers de bâtir des entreprises durables et de soutenir le développement des affaires à long terme grâce à l'accès à des programmes d'équité et à des opportunités de partage des revenus. Pour plus d'information, visitez www.mouvementendurance.com

À propos de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société de portefeuille de eXp Realty® et de SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est une agence immobilière mondiale comptant plus de 83 000 courtiers répartis dans 29 pays. À titre de courtage infonuagique axé sur les courtiers, eXp Realty offre aux professionnels de l'immobilier des répartitions de commissions parmi les plus avantageuses de l'industrie, un modèle de partage des revenus, des opportunités de participation en capital ainsi qu'un réseau mondial qui permet aux courtiers de bâtir des entreprises prospères. Pour plus d'information sur eXp World Holdings, Inc., visitez : https://expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, dont la pierre angulaire est le magazine SUCCESS®, est une référence reconnue en développement personnel et professionnel depuis 1897. Faisant partie de l'écosystème eXp, l'entreprise offre aux courtiers un accès à des ressources précieuses visant à renforcer leurs compétences, à faire croître leurs entreprises et à atteindre un succès durable à long terme. Pour plus d'information sur SUCCESS, visitez https://success.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues aux présentes peuvent inclure des énoncés portant sur des attentes futures ainsi que d'autres déclarations prospectives fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction d'eXp World Holdings, Inc. (la « Société ») et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats, la performance ou les événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations comprennent notamment, sans s'y limiter, celles concernant les avantages anticipés liés à la participation au Mouvement Endurance, la croissance ou l'expansion potentielle de l'alliance, la disponibilité ou l'impact des programmes de formation, de mentorat, de partage des revenus ou d'équité, ainsi que les déclarations relatives aux opportunités d'affaires ou de revenus à long terme pour les courtiers.

Ces déclarations reposent sur des hypothèses actuelles et ne constituent pas des garanties de performance future, de résultats ou de retombées économiques, et la Société n'assume aucune obligation de les réviser ou de les mettre à jour. La participation aux programmes d'eXp Realty, y compris les programmes de partage des revenus et d'équité, est assujettie à des critères d'admissibilité, aux modalités des plans, aux conditions d'acquisition des droits, aux facteurs de marché et au rendement individuel, et peut être modifiée ou interrompue en tout temps. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'atteinte de résultats financiers particuliers, de niveaux de revenus ou d'avantages économiques à long terme par un courtier ou un participant. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts importants et défavorables entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les changements dans les activités ou dans les conditions du marché, ainsi que d'autres risques décrits périodiquement dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans s'y limiter, le plus récent rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et le rapport annuel sur le formulaire 10-K.

