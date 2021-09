Une nouvelle fromagerie en ligne offrant une vaste gamme de fromages patrimoniaux et de spécialité, livrés directement à la porte du client!

TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Lactalis Canada, la société laitière canadienne derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est heureuse de lancer Cheeseworld.ca, une nouvelle boutique en ligne de fromages de spécialité qui offre aux amateurs de fromage et aux gourmets un monde extraordinaire à découvrir. L'offre exclusive de Cheeseworld.ca comprend une grande variété de fromages patrimoniaux ainsi que des bijoux fromagers du monde entier difficiles à trouver, le tout livré directement chez le client.

Avec des cheddars fins, du feta et du brie fabriqués au Canada, et des fromages fins importés comme le manchego espagnol et le roquefort français, Cheeseworld.ca offre aux amateurs de fromage de nouvelles découvertes à chaque visite.

« Nous sommes extrêmement heureux de partager l'expérience Cheeseworld.ca avec les amateurs et passionnés de fromage qui auront sans aucun doute du plaisir à visiter la boutique en ligne pour redécouvrir leurs vieux favoris et essayer tout un monde de fromages, le tout du confort de leur foyer, a déclaré Vince Vetere, directeur général, Fromage et tartinades de Lactalis Canada. Qu'il s'agisse d'élever les rassemblements d'automne avec la planche de fromages parfaite, d'ajouter un peu de piquant à la préparation des repas ou simplement de vous faciliter la vie avec la livraison de fromage directement à votre porte, Cheeseworld.ca offre quelque chose à tous les adeptes de fromage. »

En plus des nouveaux fromages qui seront lancés régulièrement sur le site, les abonnés de Cheeseworld.ca auront également accès, au cours des prochains mois, à du contenu spécial et inspirant de chefs, d'artisans et de maîtres fromagers, notamment des recettes, des conseils pour la création de la meilleure planche de fromages et des accords parfaits d'aliments et de boissons pour agrémenter tous les types de fromage. Avec des plans d'expansion à l'échelle nationale, le site Cheeseworld.ca est actuellement accessible aux consommateurs des régions du Grand Toronto et du Grand Montréal.

Pour en savoir plus, explorez le site Web cheeseworld.ca ou visitez les pages Facebook et Instagram.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. L'entreprise emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

SOURCE Lactalis Canada Inc.

Renseignements: Personnes-ressources auprès des médias: Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications corporatives, Lactalis Canada, [email protected], Tél. : 437 249-2730

Liens connexes

https://lactalis.ca/