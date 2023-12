Le Lawfare Project et Diamond and Diamond LLP unissent leurs forces pour protéger les droits de la personne et promouvoir l'égalité pour la communauté juive dans la lutte contre l'antisémitisme

Le cabinet d'avocats de Toronto devient le cabinet le plus récent à se joindre à la cellule de crise juridique pro bono comprenant plus de trois douzaines de cabinets et de 600 avocats indépendants.

TORONTO, 30 décembre 2023 /CNW/ - Le Lawfare Project (LP) est fier d'annoncer qu'il s'est associé à Diamond and Diamond LLP (Diamond and Diamond) pour protéger les droits juridiques de la communauté juive du Canada. Le Lawfare Project et Diamond and Diamond collaboreront dans des affaires à fort impact, tireront parti de leurs réseaux pour mobiliser des ressources et fourniront des conseils juridiques complets pour veiller à ce que justice soit rendue pour la communauté juive au Canada.

La haine systémique envers les juifs dans les écoles, le milieu de travail et la société n'a fait qu'empirer à la suite des attaques terroristes du 7 octobre 2023 du Hamas, les antisémites étant de plus en plus enhardis à violer les droits juridiques des minorités juives.

« Nous sommes ravis de nous associer au Lawfare Project un groupe de renommée internationale qui partage notre engagement indéfectible à protéger les droits de la personne du peuple juif, a déclaré Sandra Zisckind, associée directrice de Diamond and Diamond. Ensemble, nous travaillerons sans relâche pour veiller à ce que la communauté juive du Canada dispose du système de soutien dévoué dont elle a besoin pour lutter pour la justice. En tirant parti de notre expertise et de nos ressources collectives, nous avons confiance en notre capacité d'avoir un impact durable et de créer une société qui respecte et valorise les droits de tous les individus. »

Le partenariat entre le Lawfare Project et Diamond and Diamond représente une alliance puissante qui fournira un niveau sans précédent de soutien et d'expertise aux Canadiens qui doivent faire face à des batailles juridiques liées aux violations des droits de la personne. En combinant leurs ressources, leurs connaissances et leurs réseaux, ces deux organisations visent à créer une force formidable qui ne ménagera aucun effort dans la poursuite de la justice.

« Nous avons une occasion unique et cruciale de saisir l'élan de la lutte contre l'antisémitisme et de nous unir, en tant que communauté, pour travailler en collaboration dans l'intérêt de la justice et de l'égalité, a déclaré Brooke Goldstein, fondateur et directeur exécutif du Lawfare Project. Nous avons des antécédents de poursuites fructueuses en matière de droits civils et une vision claire de la façon de réussir au Canada, grâce à des mesures juridiques stratégiques qui imposent des conséquences réelles à l'antisémitisme et le rendent aussi inacceptable que toute autre forme de racisme et de sectarisme. En travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin à l'antisémitisme de notre vivant. »

Diamond and Diamond, reconnus pour leur engagement indéfectible à l'égard du respect des droits de la personne, se sont établis comme l'un des plus importants cabinets d'avocats du Canada dans ce domaine. Grâce à une équipe d'avocats hautement qualifiés et altruistes, ils ont contribué à assurer la justice et la protection de nombreux Canadiens victimes de discrimination ou de violation des droits de la personne. Leurs antécédents parlent d'eux-mêmes, et leur passion pour la lutte pour les droits de tous les individus correspond parfaitement aux valeurs fondamentales du Lawfare Project.

À PROPOS DU LAWFARE PROJECT

Le Lawfare Project (LP) est la plus grande organisation au monde se consacrant à la protection des droits de la personne et des droits civils des Juifs dans le monde entier au moyen de poursuites judiciaires.

