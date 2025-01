Élargit l'accès à la technologie de numérisation multipoints qui permet de gagner du temps

BALLERUP, Danemark et REDWOOD CITY, Californie, 14 janvier 2025 /CNW/ - Norlase, un important fabricant mondial de lasers ophtalmiques qui met au point des solutions laser de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu une licence de Santé Canada pour le laser photocoagulateur multipoints ECHO. ECHO est le premier et seul laser photocoagulateur à balayage multipoints portatif et utilise la technologie MEMS. Le laser et le numériseur sont intégrés dans un appareil unique qui se fixe directement sur n'importe quelle lampe à fente compatible, offrant une efficacité sans précédent.

Laser à balayage multipoints portatif ECHO

Comme la plupart des pays, le Canada fait face à de graves pénuries de personnel dans le domaine des soins de la vue, car il n'y a pas assez de nouveaux ophtalmologistes sur le terrain pour suivre le rythme d'une population croissante et vieillissante. Selon le chef de la direction et cofondateur de Norlase, Oliver Hvidt, cela souligne la nécessité d'innover pour offrir aux ophtalmologistes une efficacité et une fiabilité accrues, comme le permet le laser ECHO.

« Nous sommes fiers de l'approbation et de l'adoption d'ECHO à l'échelle mondiale, a déclaré M. Hvidt. « Nous comprenons à quel point le temps est précieux à l'intérieur et à l'extérieur du cabinet. ECHO est conçu pour offrir une plus grande efficacité aux cabinets modernes afin de répondre à la charge croissante de patients. L'octroi d'une licence au laser ECHO par Santé Canada marque une étape importante nous permettant de présenter tout cela aux ophtalmologistes canadiens. « Nous sommes impatients de faire progresser les soins ophtalmiques au Canada, en veillant à ce que les fournisseurs et les patients bénéficient d'une technologie de pointe et d'un service exceptionnel, grâce à notre partenariat avec Salient Medical Solutions. »

« Nous sommes ravis que le laser ECHO de Norlase ait obtenu une licence de Santé Canada. À la suite du succès remarquable du laser LION au Canada, ECHO représente un autre bond en avant en matière d'innovation grâce à sa portabilité révolutionnaire et à sa conception avancée. Salient demeure déterminée à offrir des technologies émergentes comme ECHO aux fournisseurs de soins de santé canadiens, améliorant ainsi les résultats pour les patients et l'efficacité clinique, » a déclaré Jay Herman, président de Salient Medical Solutions.

« Je suis heureux de constater que le laser ECHO est maintenant disponible au Canada, et j'ai hâte d'ajouter cette technologie à ma pratique », a déclaré Nir Shoham-Hazon, directeur, OeilNB de Miramichi, Centre d'excellence. Le laser ECHO est compact et s'intègre parfaitement à mon installation actuelle, ce qui permet une transition facile pour l'intégrer à mon flux de travail. »

ECHO fait partie de la série de solutions laser portatives et abordables de Norlase, qui modernisent rapidement la façon dont les médecins traitent leurs patients. Pour en savoir plus sur ECHO, visitez www.norlase.com.

Voici quelques-unes des caractéristiques du laser vert à balayage multipoints ECHO :

Empreinte physique la plus réduite de l'industrie

Palette complète de motifs comprenant des grilles, un cercle et un arc triple

Mode microsecondes pour un traitement qui préserve les tissus

Conception sans fibre qui réduit au minimum les réparations et les perturbations coûteuses

Commande vocale des motifs et des paramètres

Facile à installer sur n'importe quelle lampe à fente compatible

À propos de Norlase

Norlase met au point des solutions laser de nouvelle génération pour le traitement des maladies de la rétine et du glaucome. Fondée au Danemark, Norlase est composée d'experts mondiaux en ophtalmologie, en technologie laser, en développement d'appareils médicaux et en service à la clientèle. Norlase a pour mission d'améliorer l'efficacité de la pratique, les soins aux patients et la commodité pour les ophtalmologistes du monde entier. Voici les produits offerts par Norlase : LEAF, un laser photocoagulateur 10 fois plus petit que les systèmes existants et qui se fixe directement sur la lampe à fente; LION, le premier laser vert entièrement intégré et LIO; et ECHO, le premier laser à balayage multipoints ultraportatif au monde. Pour en savoir plus, visitez norlase.com.

Personne-ressource pour les médias :

Isabella Kennedy

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595967/ECHO_on_Slit_Lamp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2069368/5111267/Norlase_logo_vector_Pantone_802c_Logo.jpg

SOURCE Norlase