Le lancement du service d'abonnement Cisco Elite de Global Knowledge permet maintenant aux professionnels de la TI d'obtenir plus facilement des certifications Cisco

CARY, Caroline du Nord, 12 juin 2019 /CNW/ - Global Knowledge, partenaire de Cisco en matière d'apprentissage le plus connu depuis les 10 dernières années, a lancé lors de l'événement Cisco Live une offre de formation de certification illimitée désignée sous le nom de Cisco Certification Elite Collection.

Cisco Certification Elite Collection, ou Cisco Elite, offre un accès illimité de 12 mois aux formations de certification de Cisco dispensées par un formateur et sur demande dans de nombreux domaines technologiques comme la commutation et le routage, les centres de données, la sécurité et la collaboration.

Cisco Elite offre notamment ce qui suit :

accès illimité à plus de 40 cours;

formation améliorée et préparation aux examens pour 17 volets de certification Cisco;

accès illimité aux ressources, au contenu, aux exercices et aux laboratoires relatifs aux cours;

possibilité d'en apprendre davantage à propos des certifications et des technologies Cisco auprès de spécialistes;

accès aux formations exclusives de Global Knowledge, qui comprennent différents outils comme les examens de pratique Boson et une bibliothèque de vidéo sur demande portant sur les compétences en matière de TI, afin d'accélérer l'apprentissage et de garantir la réussite.

Le prix de l'offre de formation illimitée s'élève à 7 995 $, ce qui représente une valeur exceptionnelle pour les professionnels qui souhaitent obtenir de multiples certifications Cisco.

Selon Lisa Jones, directrice internationale des produits Cisco de Global Knowledge : « Cisco représente le fondement de nombreuses organisations partout dans le monde, il est donc essentiel que les professionnels de la TI possèdent les compétences requises pour maximiser les investissements dans la technologie Cisco de leur organisation. Cisco Elite offre aux professionnels de la TI la possibilité de maîtriser l'ensemble des technologies Cisco utilisées au sein de leur organisation respective. »

« L'obtention d'une certification démontre l'acquisition d'une expertise et d'une compréhension en ce qui concerne un domaine de connaissances en particulier. Selon notre enquête internationale sur les compétences en TI et la rémunération, 33 % des décideurs dans le domaine de la TI ont indiqué que la valeur ajoutée annuelle d'un employé détenant une certification représente plus de 20 000 $. De plus, la raison principale de l'obtention d'une certification est de combler une lacune sur le plan des compétences organisationnelles et ensuite de répondre aux exigences des clients. Les organisations souhaitent collaborer avec d'autres organisations ayant des membres compétents, capables, bien informés et qualifiés. »

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge développe les compétences qui donnent lieu au succès.

Global Knowledge est le chef de file mondial en matière de solutions de TI et de compétences professionnelles. Établie dans 15 pays, la société jouit d'une souplesse unique lui permettant d'offrir un vaste portefeuille partout sur la planète, que ce soit en salle de classe, en ligne ou par l'entremise d'un réseau mondial de partenaires.

Fondée en 1995, Global Knowledge compte 1 500 employés dans le monde et contribue au succès de plus de 230 000 professionnels chaque année.

www.globalknowledge.com

