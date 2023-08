Pour la rentrée scolaire, les parents et leurs petits butineurs pourront compter sur Zarbee's®, une marque fondée par un pédiatre, inspirée par la nature et fondée sur des ingrédients efficaces soutenus par la science.

MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement au Canada de Zarbee's®, la marque de sirop contre la toux pour bébés et pour enfants la plus recommandée aux É.-U.1. Cette gamme offre aux parents de nouvelles solutions qui peuvent aider à soulager la toux et à soutenir le système immunitaire de leurs enfants.

Les produits Zarbee’s® pour la toux et l’immunité sont maintenant disponibles au Canada! (Groupe CNW/Zarbee's)

Zarbee's® a été fondée en 2008 par le Dr Zak Zarbock, un pédiatre et père de famille qui, inspiré par la nature et guidé par la science, cherchait de nouveaux moyens d'aider ses enfants et ses patients. Souhaitant donner vie à des solutions de bien-être efficaces, il a mis au point un sirop contre la toux à base de miel pour les enfants, qui a ensuite donné naissance à une gamme de produits à base d'ingrédients médicinaux sélectionnés avec grand soin, comme les vitamines B, le zinc, le miel de source naturelle, la feuille de lierre et la baie de sureau.

Zarbee's® comprend les besoins changeants des parents canadiens qui recherchent des produits de confiance pour aider à soutenir le système immunitaire de leurs enfants et les maintenir en bonne santé, surtout lors des changements de saison.

« Alors que les parents se préparent à la rentrée scolaire, Zarbee's® offre une alternative aux médicaments en vente libre classiques, en proposant un moyen innovant d'aider à gérer les symptômes de toux et de mal de gorge », déclare Adam Ricciardone, père de trois enfants et responsable mondial de la recherche et du développement pour les autosoins, chez Kenvue*. « Soucieux du bien-être de la famille, nous nous consacrons à la fabrication de produits de qualité composés d'ingrédients efficaces soutenus par la science, qui donnent aux parents la confiance nécessaire pour prodiguer à leurs enfants les soins dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. »

Les parents disposent désormais d'une gamme de produits Zarbee's® adaptés aux groupes d'âge des enfants et offerts dans des saveurs naturellement délicieuses :

Sirop Immunité Zarbee's® pour bébés de 6 à 24 mois

Sirop apaisant Toux Zarbee's® pour bébés de 12 à 24 mois

Sirop Immunité Zarbee's® pour enfants de 2 à 12 ans

Sirop Toux + Mucosités Zarbee's® pour enfants de 2 à 12 ans

Sirop Complet Toux + Rhume Zarbee's® pour enfants de 6 à 12 ans

Le lancement de Zarbee's® au Canada offre aux parents des solutions de bien-être qui répondent aux besoins uniques des enfants selon leur tranche d'âge. En soulageant leurs symptômes de toux et de mal de gorge et en soutenant leur système immunitaire, Zarbee's® aide les enfants à mieux se concentrer sur leur apprentissage et leur développement pendant l'année scolaire.

« Zarbee's® offre aux parents un plus grand choix de solutions pédiatriques adaptées aux divers groupes d'âge, pour que leurs petits butineurs puissent poursuivre leurs activités », affirme Katie Decker, directrice générale, Kenvue Canada*. « Grâce à sa réputation de longue date comme solution de choix aux États-Unis, les Canadiens peuvent désormais se fier à Zarbee's® pour promouvoir la santé et le bien-être de leurs petits. »

Dans le cadre de ce lancement, Zarbee's® est également fière de collaborer avec Bee City Canada, un programme conçu par Pollinator Partnership Canada. Chez Zarbee's®, nous aspirons à produire un impact positif en soutenant les initiatives et les programmes de Bee City Canada, qui visent à reconnaître et à responsabiliser les communautés, les écoles et les organisations engagées dans le maintien des habitats des pollinisateurs et dans l'éducation des communautés sur le rôle vital des pollinisateurs.

Zarbee's® est maintenant disponible dans les principales épiceries et pharmacies, ainsi que chez certains détaillants en ligne. Pour découvrir la gamme complète des produits Zarbee's® et savoir comment ils peuvent garder les petits butineurs occupés, visitez zarbees.ca ou @ZarbeesCA sur Instagram et @Zarbees_CA sur TikTok.

Renseignements sur les produits Zarbee's®:

Sirop Immunité Zarbee's® pour bébés

Le sirop Immunité est indiqué pour les bébés de 6 à 24 mois. Composé d'un ingrédient médicinal sélectionné avec grand soin, le zinc, ce sirop à saveur naturelle et délicieuse de raisin aide à renforcer le système immunitaire en développement des bébés.

Sirop apaisant Toux Zarbee's® pour bébés

Le sirop apaisant Toux est indiqué pour les bébés de 12 à 24 mois. Il aide à apaiser la toux et à soulager l'irritation de la gorge. Ce sirop à saveur de pêche et miel contient un ingrédient médicinal sélectionné avec grand soin, le miel.

Sirop Immunité Zarbee's® pour enfants

Le sirop Immunité est indiqué pour les enfants de 2 à 12 ans. Il soutient le système immunitaire et apaise la toux et l'irritation de la gorge. Ce sirop est une source d'antioxydants et comprend des ingrédients médicinaux sélectionnés avec grand soin : miel, baie de sureau, vitamine D et zinc.

Sirop Toux + Mucosités Zarbee's® pour enfants

Le sirop Toux + Mucosités est indiqué pour les enfants de 2 à 12 ans. Il aide à fluidifier les mucosités pour en faciliter l'expectoration, soulage l'irritation de la gorge et apaise la toux. Ce sirop contient des ingrédients médicinaux sélectionnés avec grand soin : miel, feuille de lierre, baie de sureau et zinc.

Sirop Complet Toux + Rhume Zarbee's® pour enfants

Le sirop Complet Rhume + Toux est indiqué pour les enfants de 6 à 12 ans. Il aide à apaiser la toux, à fluidifier les mucosités pour en faciliter l'expectoration et à soutenir le système immunitaire. Il favorise aussi le métabolisme énergétique et est une source d'antioxydants. Ce sirop contient des ingrédients médicinaux sélectionnés avec grand soin : miel, feuille de lierre, racine de guimauve, curcuma, vitamines B et zinc.

À propos de Zarbee's®

La marque Zarbee's® a été fondée en 2008 par le Dr Zak Zarbock, un pédiatre et père de famille qui, inspiré par la nature et guidé par la science, cherchait de nouveaux moyens d'aider ses enfants et ses patients. Zarbee's® offre une gamme de produits à base d'ingrédients efficaces qui ne contiennent ni alcool, ni colorants, ni édulcorants ou arômes artificiels. Chez Zarbee's®, nous savons que la santé de votre famille est primordiale. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est pour l'amour d'aider à prendre soin de vos petits butineurs. Pour plus d'informations sur Zarbee's® et les produits disponibles au Canada, visitez zarbees.ca.

*Zarbee's® est une marque de Kenvue (Johnson & Johnson Consumer Inc.)

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. S'appuyant sur un héritage de plus d'un siècle, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, les pansements adhésifs de marque BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leurs cœurs et leurs foyers. Pour en savoir plus, consultez le site www.kenvue.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », telles que définies dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant le lancement de la marque Zarbee's® au Canada. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « estime » et d'autres mots de sens similaire. Le public est invité à ne pas s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Celles-ci sont basées sur des attentes actuelles d'événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient varier matériellement par rapport aux attentes et projections de Kenvue Inc. (« Kenvue ») et de ses sociétés affiliées.

Une liste et des descriptions des risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans les documents déposés par Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 et les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d'autres documents, disponibles au www.kenvue.com ou sur demande auprès de Kenvue. Kenvue et ses sociétés affiliées ne s'engagent aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs ou autres.

1 Sondage personnalisé ProVoice auprès des PDS, mai 2023

SOURCE Zarbee's

Renseignements: Lesley Shiner, [email protected], 416-413-4593