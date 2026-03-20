Le laisser-aller de longue durée de la CAQ envers les aînés, dénoncé par la libérale Linda Caron

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - À l'Assemblée nationale, lors d'une interpellation à la ministre de la Santé, responsable des Services sociaux et responsable des Aînés et des Proches aidants, la porte-parole de l'opposition officielle en la matière, Linda Caron, a vivement dénoncé l'inertie persistante de la CAQ à offrir des services publics décents aux aînés du Québec.

La députée libérale de La Pinière a notamment soulevé le laisser-aller gouvernemental dans le dossier des ressources intermédiaires (RI) dont les négociations pour le renouvellement de l'entente-cadre les régissant traînent en longueur, alors que celle-ci est échue depuis un an. En outre, non seulement le développement de nouvelles RI est-il sur pause, mais il y a présentement de nombreux risques de fermetures, ce qui serait absolument catastrophique.

En matière de soutien à domicile, les aînés attendent toujours le plan d'action de la CAQ et la mise en place d'un guichet unique dans les CLSC, a déploré Mme Caron. Celle-ci a par ailleurs reproché à la ministre d'avoir créé des attentes qui seront déçues avec son annonce de rémunération des personnes proches aidantes alors qu'il s'agit d'une allocation en échange d'une prestation de service par le proche aidant et que cette allocation pourrait leur faire perdre le crédit d'impôt pour proche aidance.

Enfin, le laisser-aller caquiste entourant les nombreuses fermetures de RPA au cours des dernières années a aussi été dénoncé par la porte-parole libérale qui avait d'ailleurs demandé un mandat d'initiative sur le sujet en 2023, qui lui a été refusé. L'absence de mesures structurantes pour assurer la pérennité des RPA s'ajoute donc au triste bilan de la CAQ à l'égard de la population aînée.

« Après huit ans de gouvernance caquiste, les résultats se font attendre en matière de services aux aînés, aux proches aidants et de soins à domicile. La Politique nationale de soutien à domicile est arrivée tardivement, en fin de mandat, et le plan d'action se fait toujours attendre. La CAQ s'est traîné les pieds, tant dans ce dossier que dans ceux des ressources intermédiaires et des RPA. Ce sont malheureusement les aînés qui en font les frais. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]