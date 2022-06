Selon un nouveau sondage, sept Canadiens sur dix souhaitent que le développement des produits et services des entreprises soit fondé sur des points de vue diversifiés.

TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé qu'il compte offrir un accès libre à son Centre de ressources sur l'équité, une plateforme numérique créée par le Laboratoire TD pour intégrer l'équité, la diversité et l'inclusion à toutes les étapes de la conception de produits et de services. En rendant le Centre de ressources - à l'origine un outil exclusif lancé par la Banque au début de 2022 - accessible à toute personne ou entreprise, la TD espère favoriser l'innovation inclusive dans différents secteurs d'activité.

Du 3 au 9 mai 2022, la TD a mené un sondage en matière d'équité, de diversité et d'inclusion auprès de 1 501 adultes canadiens, plus précisément sur les pratiques des entreprises sur le plan de l'équité. Le sondage révèle que l'inclusion joue un rôle indéniable tant du point de vue des clients que des employés : en effet, la plupart des répondants préfèrent faire affaire avec des entreprises ayant des pratiques rigoureuses en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (71 %) ou travailler pour de telles entreprises (73 %).

« À la TD, l'inclusion est une priorité dans tout ce que nous faisons, car elle nous aide à atteindre notre objectif de satisfaire les besoins variés de nos clients et collègues, » affirme Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. « De plus, nous cherchons véritablement à favoriser le changement sur le plan de l'innovation en dehors de la Banque, pour mieux soutenir les collectivités que nous servons. »

Le Centre de ressources sur l'équité peut orienter l'utilisateur dans le cadre du développement d'un produit ou d'un service à l'aide d'un processus en cinq étapes qui tient compte de différents aspects de la diversité, comme l'origine ethnique, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et les capacités. Grâce à la création de personas, qui sont couramment utilisées en conception et en développement, le Centre de ressources aide les utilisateurs à générer des actifs plus variés, inclusifs et équitables de l'étape d'idée à celle de production des produits et services.

L'importance des pratiques rigoureuses et transparentes en matière d'équité

Le sondage de la TD en matière d'équité, de diversité et d'inclusion a aussi révélé que la diversité et l'inclusion figurent dans le haut de la liste des éléments que les Canadiens prennent en considération au moment de choisir avec quelles entreprises faire affaire, tant à titre de clients que d'employés. Plus précisément :

Près de huit répondants sur dix dans le cas des jeunes sondés (âgés de 18 à 34 ans - 79 %) disent préférer faire affaire avec des entreprises ayant de solides pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.

Plus de la moitié des Canadiens sondés (51 %) et sept sur dix parmi les jeunes sondés (âgés de 18 à 34 ans - 70 %) affirment qu'ils changeraient d'employeur pour aller travailler dans une entreprise ayant des pratiques plus rigoureuses en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.

Parmi les Canadiens sondés, près de huit sur dix (78 %) s'attendent à ce que les entreprises fassent preuve de transparence quant à leurs pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.

« Les pratiques en matière d'équité et de diversité ne sont plus un atout, mais un élément fondamental, » souligne Samantha Estoesta, directrice, Équité dans l'innovation et les programmes, Groupe Banque TD. « En créant une plateforme qui fournit aux utilisateurs un ensemble détaillé d'éléments à prendre en considération en matière de diversité dès les premières étapes de la conception, ils peuvent s'efforcer de satisfaire les différents besoins de leurs clients et de leurs employés, et contribuer ainsi à créer une société plus inclusive. »

Génération Z : la plus passionnée en matière d'équité, de diversité et d'inclusion

Selon les données du sondage, par rapport aux autres générations, les membres de la génération Z sont ceux qui accordent le plus d'importance aux pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, et ils affirment que cet enjeu est devenu encore plus important pour eux au cours de la dernière année.

Parmi les Canadiens sondés, près de huit sur dix (79 %) pensent qu'il est important que le développement des produits et des services soit fondé sur des points de vue internes diversifiés. Chez les membres de la génération Z, ce pourcentage atteint 91 %, soit un pourcentage semblable à celui des répondants qui indiquent que le prix est un facteur important dans leur processus décisionnel (95 %).

La moitié des répondants (47 %) indiquent qu'au cours de la dernière année, ils ont accordé plus d'attention aux pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion des entreprises qu'ils appuient; parmi les membres de la génération Z, ce pourcentage atteint 75 %.

« Les consommateurs inciteront le milieu des affaires à faire toujours mieux, » poursuit Khalfan. « À la TD, nous sommes prêts à relever le défi. Nous avons hâte de partager les ressources de notre centre et d'aider d'autres entreprises à mettre en œuvre des pratiques en matière d'équité dans le cadre de leurs processus. »

À titre de membre actif de la Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR), la TD a testé une deuxième fois sa plateforme en permettant à ses consœurs de la Coalition (dont des grandes sociétés de technologies, de services financiers et de conseils) de l'utiliser pour leurs propres projets. Ainsi, la Banque a pu obtenir des commentaires externes sur la plateforme avant de décider de rendre son accès libre.

« Nous avons été enchantés d'avoir la possibilité d'offrir à nos membres un accès au Centre de ressources sur l'équité et d'appuyer la TD dans ses efforts en vue de l'adoption de pratiques d'innovation inclusive, » déclare Serena Nguyen, directrice générale de la CILAR. « En favorisant l'accès à des outils qui contribuent à la conception de produits et de services équitables, nous pouvons accroître l'inclusion dans le milieu de l'innovation et travailler en faveur d'un avenir où l'accent est mis sur la diversité de notre société. »

Pour en savoir plus ou accéder à la plateforme, visitez le Centre de ressources sur l'équité.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, [email protected]