Avec le soutien du gouvernement de l'Ontario et en collaboration d'employeurs provenant de toutes les régions de la province, le Labo de carrières de l'Ontario met en relation des élèves du secondaire avec des mentors issus de divers secteurs d'activité pour avoir des conversations enrichissantes sur les carrières visant à mieux les préparer pour leur avenir professionnel.

BURLINGTON, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Un nouveau programme novateur d'accompagnement en gestion de carrière est désormais offert aux élèves de l'Ontario. Le Labo de carrières de l'Ontario, une initiative unique en son genre, relie les élèves à des mentores et mentors dans le cadre de conversations inspirantes sur les carrières, afin de les soutenir dans leur préparation pour l'avenir.

labo de carrières Ontario (Groupe CNW/HIEC)

« Préparer nos élèves aux emplois de demain commence aujourd'hui, avec un accompagnement en gestion de carrière qui soit pertinent », a affirmé Paul Calandra, ministre de l'Éducation. « Notre gouvernement est fermement engagé à offrir aux élèves, à leurs familles et au personnel enseignant les outils et les ressources nécessaires pour favoriser la réussite des jeunes. En unissant nos efforts à ceux du personnel enseignant, des employeurs et des communautés à travers la province, nous pouvons offrir à chaque élève un parcours clair vers une carrière stable et bien rémunérée, ici même en Ontario. »

Le Labo de carrières de l'Ontario , un programme du HIEC financé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, propose aux élèves de 9e et 10e année du système d'éducation public un accompagnement structuré et efficace en gestion de carrière.

« Les écoles de l'Ontario jouent un rôle fondamental dans la préparation des élèves à leur avenir. Toutefois, il serait irréaliste de croire qu'elles peuvent assumer seules cette responsabilité », a souligné Kelly Hoey, directrice générale du HIEC. « Le Labo de carrières de l'Ontario vient renforcer cette mission en créant un lien entre l'éducation, la communauté et le monde du travail. Il offre aux élèves une occasion d'explorer divers cheminements de carrière en échangeant avec des professionnels ayant une expérience vécue dans leur domaine. »

Grâce à cette approche avant-gardiste, le ministère permet à un plus grand nombre d'élèves de 9e et de 10e année, partout en Ontario, de bénéficier de ce qui suit :

Des séances en petits groupes qui offrent un espace sûr et stimulant pour explorer divers cheminements de carrière;

Des discussions avec des accompagnatrices et d'accompagnateurs en gestion de carrière qui ont une expérience concrète dans des secteurs économiques en forte demande;

Un accès à des données actualisées sur le marché du travail, ainsi que la possibilité de tisser des liens avec leur communauté, favorisant un apprentissage au-delà de la salle de classe; et

Un soutien constant et adapté aux besoins de tous les élèves, y compris celles et ceux qui sont dans des établissements correctionnels.

Grâce à son modèle fondé sur les conversations sur les carrières, le Labo de carrières de l'Ontario invite des professionnelles et professionnels à partager leur parcours lors de séances interactives en petits groupes. Conçues pour être authentiques, inclusives et inspirantes, ces conversations offrent aux élèves un aperçu concret de la diversité des cheminements de carrière possibles.

Depuis son lancement, le Labo de carrières de l'Ontario a :

généré plus de 130 000 heures de conversations enrichissantes sur les carrières;

mobilisé des milliers de bénévoles issus de divers secteurs d'activité, tout en offrant une programmation bilingue, adaptée aux réalités propres à chaque communauté scolaire; et

favorisé une meilleure connaissance des secteurs en forte demande, exposant les élèves à des carrières alignées avec les besoins futurs du marché du travail.

« Forts de plus de 35 ans d'expérience à accompagner les jeunes dans leur préparation aux emplois de demain, nous constatons à quel point le développement de carrière est un facteur clé de leur bien-être global », a déclaré Kelly Hoey. « Il est profondément inspirant de constater un tel élan collectif et un engagement partagé en faveur du développement de carrière des jeunes à l'échelle de la province. »

Faits en bref

Près de la moitié des élèves (47,3 %) se disent préoccupés par leur préparation à la vie après l'enseignement obligatoire. Cette inquiétude est fortement associée à des perspectives d'emploi jugées moins favorables et à une anxiété accrue face à leur avenir professionnel. (Source : OCDE, The State of Global Teenage Career Preparation, 2025) Selon les résultats de l'enquête PISA 2022, 39 % des élèves des pays de l'OCDE se déclarent incertains quant à leur avenir professionnel. Cette indécision est étroitement liée à des perspectives d'emploi jugées moins favorables et à une anxiété accrue, ce qui peut compromettre leur confiance en soi et nuire à leur préparation pour la transition vers le monde du travail. (Source : OCDE, The State of Global Teenage Career Preparation, 2025) Les élèves qui prennent part à des activités d'orientation professionnelle animées par des employeurs pendant leurs années d'études en tirent des bénéfices durables : ces élèves affichent des taux de chômage plus faibles, des salaires plus élevés et une satisfaction professionnelle accrue. (Source : OCDE, Meet the Future, 2021)

Les conversations sur les carrières ont un impact concret. Les élèves âgés de 14 à 16 ans qui participent à ces conversations sont nettement plus susceptibles de ressentir une plus grande satisfaction dans leur vie et de connaître du succès sur le plan professionnel. (Source : OCDE, Career Talks with Guest Speakers, 2023)

Impact auprès des élèves

Le Labo de carrières de l'Ontario exerce déjà une influence tangible auprès des élèves de la province :

95 % des élèves affirment que les conversations sur les carrières les ont aidés à clarifier leurs perspectives d'emploi et leur cheminement de carrière.

des élèves affirment que les conversations sur les carrières les ont aidés à clarifier leurs perspectives d'emploi et leur cheminement de carrière. 94 % se disent désormais mieux informés quant à la diversité de carrières et aux perspectives d'emploi dans leur communauté.

se disent désormais mieux informés quant à la diversité de carrières et aux perspectives d'emploi dans leur communauté. 94 % déclarent se sentir plus confiants dans leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir.

Ces données soulignent l'importance d'un accompagnement précoce et ciblé, ainsi que le pouvoir transformateur des témoignages authentiques partagés par des professionnels engagés.

« Le Labo de carrières de l'Ontario incarne tout le potentiel qui émerge lorsque le milieu de l'éducation et le secteur industriel unissent leurs forces pour soutenir la réussite des élèves. En proposant des conversations sur les carrières pertinentes à un moment charnière de leur parcours scolaire, ce programme permet aux jeunes d'explorer des options concrètes, de renforcer leur confiance et de commencer à préparer leur avenir. Le CODE est fier de soutenir cette initiative novatrice, équitable et évolutive, qui favorise le développement de partenariats locaux solides et rehausse la planification de carrière à l'échelle de la province. »

Laura Elliott, directrice générale, Conseil ontarien des directions de l'éducation

Comment s'impliquer

Le Labo de carrières de l'Ontario est à la recherche d'accompagnatrices et d'accompagnateurs en gestion de carrière issus de tous les secteurs d'activité pour partager leur parcours et aider les élèves à explorer les possibilités pour leur avenir. Que vous soyez aux premières étapes de votre carrière ou une professionnelle ou un professionnel chevronné(e), votre expérience peut avoir un impact réel sur la trajectoire des jeunes.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire comme accompagnatrice ou accompagnateur, visitez :

www.ontariocareerlab.ca/fr/



