LONDON, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - Pour faire honneur à la saison estivale, le ketchup French'sMD, en collaboration avec le visualiste québécois Antoine Tava, a lancé le mouvement « Portez votre fierté locale »; un mouvement pour lequel les taches de ketchup deviennent un symbole de la fierté envers les produits locaux. Le mouvement est représenté sous forme d'un t-shirt officiel, offert en édition spéciale, qui permet aux Québécois d'afficher leur amour des produits locaux. Pendant les dernières semaines de l'été et la populaire saison des grillades, French's célèbre la fierté envers les produits locaux, comme le ketchup French's, fait avec des tomates 100 % canadiennes, et préparé et embouteillé ici même au Canada.

Les 50 premiers Québécois amoureux du ketchup à visiter le Frenchs.ca/Local2021 et à expliquer comment ils porteront leur fierté locale cet été, que ce soit à un barbecue, à un pique-nique ou autour d'un feu de camp, recevront un t-shirt gratuitement à temps pour célébrer la saison des grillades.

« Il est évident que les Québécois partagent notre enthousiasme pour le patrimoine local et notre passion pour la nourriture et la saveur, surtout lorsqu'il est question de faire des grillades et du barbecue ou de passer du temps à l'extérieur. L'idée de porter un chandail taché de ketchup donne -- la plupart du temps -- envie de se cacher. Mais cet été, c'est la marque d'un repas savouré à pleines dents, surtout lorsqu'il s'agit du ketchup French's », précise M. David Holman, Directeur principal du groupe de marketing de French's. « Il n'y a pas d'été sans French's. En 2021, nous sommes ravis d'aider les Québécois à afficher leur soutien aux commerçants locaux en portant leur fierté, dans ce cas-ci, sur leur t-shirt. »

Le t-shirt « Portez votre fierté locale » en édition spéciale, conçu par Antoine Tava, constitue un insigne d'honneur coloré à base de ketchup qui peut être adopté par tous les Québécois. Inspiré d'une tache de ketchup et faisant appel à du ketchup French's pour épeler le mot « local » sur un dessin de hot-dog, le t-shirt représente nos villes natales, les aliments d'ici et ce qui rend l'été unique : les gens, les repas mémorables et l'entraide.

« Nous voulons créer, en collaboration avec French's, un motif qui rallierait l'essence du ketchup French's, les grillades estivales et notre amour pour les produits locaux », explique le visualiste Antoine Tava. « La nourriture, au même titre que l'art, est un langage universel qui rejoint les personnes des quatre coins du monde, et je suis ravi d'apposer ma signature sous forme de tache de ketchup sur cette pièce unique qui, je l'espère, sera portée fièrement par quiconque. »

Aujourd'hui, le danseur professionnel et créateur de contenu, Donte Colley, lancera le mouvement « Portez votre fierté locale » en arborant le t-shirt sur Instagram pour célébrer la saison des grillades. Le porte-parole parfait pour le mouvement, Donte, incarne la confiance, la joie et l'honneur, et soutient les agriculteurs et les producteurs locaux.

« Je suis ravi de collaborer avec French's, dans le cadre du mouvement « Portez votre fierté locale », pour célébrer les communautés du Canada, déclare Donte Colley. Nous voulons encourager les Québécois à être 100 % eux-mêmes. Célébrons l'été, sortons à l'extérieur et faisons des grillades, tout en portant nos taches de ketchup avec fierté. »

Pour souligner la beauté des commerces locaux, French's soutient depuis 2015 des communautés, situées un peu partout à travers le pays, à travers des Banques alimentaires Canada. Ces contributions ont bénéficié à plus de 1 100 banques alimentaires et organismes de la province de Québec, et cela se poursuit désormais avec le mouvement « Portez votre fierté locale ».

Cet été, French's encourage les Québécois à créer des souvenirs en partageant un bon repas, surtout si ce dernier comprend du ketchup French's et parfois une tache de ketchup. Pour participer au mouvement « Portez votre fierté locale », visitez Frenchs.ca/Local2021 et expliquez-nous comment vous porterez votre fierté locale. Continuez la fête en consultant la page Instagram et Facebook de French's en utilisant le mot-clic #FrenchsKetchup.

À propos de French'sMD

French's a été présentée pour la première fois au hot-dog, ainsi qu'au public, à l'Exposition universelle de 1904. Ce fut un coup de foudre dès la première bouchée. Au fil des ans, French's est devenu une marque incontournable, des stades aux cours arrière, sans oublier les tables des Fêtes. La gamme de produits French's comprend le ketchup aux tomates, la moutarde Classic Yellow, la sauce Worcestershire, la garniture croustillante d'oignons frits et plus encore.

French's est une marque de McCormick & Company (MKC). McCormick, faisant partie du palmarès Fortune 500 et générant 5 milliards $ de ventes annuelles dans 160 pays et territoires, est un chef de file mondial en matière de saveurs. Créée en 1889, McCormick (dont le siège social se trouve à Hunt Valley, Maryland, É.-U.) est guidée par nos principes et s'engage à l'endroit de notre objectif : rester solidaires pour l'avenir des saveurs. McCormick souhaite favoriser un monde uni par les saveurs, où la santé, la durabilité et le goût vont de pair. Pour en savoir plus, visitez le mccormickcorporation.com ou abonnez-vous à McCormick sur Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos du concours

AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours commence le 10 août 2021 et se termine le 6 septembre 2021 (HE), et s'adresse à tous les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence. 350 t-shirts offerts en prix (d'une valeur approximative de 21,99 $ chacun), soit 50 au Québec et le restant à l'extérieur du Québec. Les chances de gagner dépendent du moment de la participation et du nombre de participations admissibles reçues. Une connexion Internet est requise.

