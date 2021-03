L'APTN et The Hamilton Spectator reçoivent des mentions honorables.

TORONTO, le 15 mars 2021 /CNW/ - La Fondation Sidney Hillman a annoncé aujourd'hui qu'elle a décerné le 11e Prix annuel canadien Hillman à Grant Robertson du Globe and Mail pour son enquête inédite démontrant que le système canadien d'alerte précoce en cas de pandémie, de renommée mondiale, a échoué à sonner l'alarme dans les mois précédant l'arrivée de la COVID-19.

Le reportage de M. Robertson a révélé que le gouvernement fédéral a fermé des services clés du très efficace système canadien d'alerte précoce et de réponse appelé Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP), laissant le pays mal outillé et insuffisamment préparé au moment où le virus a commencé à se propager au pays.

La plupart des Canadiens ignoraient que, avant l'apparition du nouveau coronavirus et pendant des décennies, le RMISP a été très actif sous l'autorité de l'Agence de la santé publique du Canada. L'organisme a joué un rôle clé lors des épidémies de SRAS et de H1N1. Mais dans les mois qui ont précédé la pandémie de COVID-19, le gouvernement a réaffecté les fonds de l'organisme, privant ainsi les médecins et les épidémiologistes des outils qui leur auraient permis de suivre et de signaler les menaces sanitaires venant de l'étranger.

En outre, M. Robertson a découvert que de hauts responsables gouvernementaux ont refusé d'écouter les avis des scientifiques, que les alertes n'ont pas été correctement transmises à la chaîne de commandement et que de nombreux hauts fonctionnaires ont failli dans la gestion de la pandémie en raison de méconnaissances en science et en santé publique.

« Cette enquête a permis d'exposer au grand jour l'échec désastreux d'une politique publique, a déclaré Bonnie Brown, membre du jury. Le reportage de M. Robertson analyse la réponse du Canada face à la COVID et met le doigt sur le nœud du problème. Il révèle les raisons pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ont mal évalué l'urgence de la situation et explique la réaction tardive du Canada à la pandémie par rapport à d'autres pays. »

Le jury des prix Hillman a également décerné des mentions honorables à The Death Report, produit par le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), et au reportage intitulé House of Horrors, présenté par le Hamilton Spectator.

The Death Report est un compte rendu profondément émouvant relatant le suicide de trois jeunes filles - et sœurs - autochtones et démontrant l'incapacité de l'agence de protection de l'enfance des Premières Nations à les protéger.

House of Horrors fait le récit choquant des événements qui ont conduit à la mort du quart des résidents d'une maison de retraite de Hamilton, lesquels vivaient dans des conditions de vie abominables. Les gestionnaires de cette résidence, la famille Martino, avaient déjà déclaré faillite par le passé, lestant les contribuables d'un fardeau de

18 millions de dollars. Au moment de la pandémie, ils continuaient pourtant d'exploiter légalement huit autres résidences. Leurs permis ont finalement été révoqués.

« Cela fait exactement un an que le pays est en pause et les pertes sont énormes, a déclaré Alex Dagg, directrice de la Fondation Sidney Hillman au Canada. Mais de toute évidence, la pandémie n'a pas stoppé les journalistes qui, malgré les difficultés et les risques sanitaires, ont persisté, nous ont livré des informations essentielles et ont fait pression sur les personnes en position de pouvoir. »

En raison de la pandémie, la cérémonie du Prix Hillman du Canada de la Fondation Sidney Hillman se déroulera en ligne le 25 mars à 19 heures. Rendez-vous sur notre site web pour suivre les discussions entre les membres du jury et les lauréats à propos des reportages exceptionnels, et indispensables, auxquels nous avons eu droit cette année. Joignez-vous à nous.

La Fondation Sidney Hillman honore l'excellence du journalisme au service du bien commun. Les Prix Hillman des États-Unis sont décernés annuellement depuis 1950 alors que le Prix Hillman du Canada est attribué depuis 2011.

SOURCE The Sidney Hillman Foundation

Renseignements: y compris des renseignements sur l'événement, veuillez communiquer avec Alexandra Lescaze : [email protected]

Liens connexes

https://www.hillmanfoundation.org/