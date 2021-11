Après une longue pause, l'édition des Fêtes du journal Trouvailles MC PC MD est de retour, avec de l'inspiration pour recevoir et des histoires qui se cachent derrière la création des produits de l'une des marques les plus digne de confiance au pays. Dans cette édition, l'équipe PC MD lance plusieurs de ses produits les plus novateurs et délicieux de tous les temps, comme une couronne de dinde farcie (assortie d'une garantie de remboursement!**) et une riche et onctueuse crème glacée au lait de poule inspirée du Lait de poule Le meilleur du monde PC MD .

« Le temps des Fêtes est une période où la famille, les amis et la bonne nourriture sont à l'honneur », résume Kathlyne Ross, vice-présidente, Conception de produits et Innovation chez Les Compagnies Loblaw Limitée. Comme nous avons pour la plupart très hâte de renouer avec nos traditions préférées, nous avons eu envie de faire revivre l'une des nôtres avec un tirage limité de l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC PCMD. Avec plus de 100 nouveaux produits PCMD cette saison, des hors-d'œuvre novateurs en passant par des solutions toutes simples pour votre festin en famille, sans oublier les desserts prêts-à-servir, nous avons tout ce qu'il vous faut, quelle que soit la façon dont vous prévoyez célébrer cette année. »

Pendant de nombreuses années, les pages du journal TrouvaillesMC PCMD ont été source de réconfort, de joie et d'inspiration pour les consommateurs, et cette mine d'or d'information est à nouveau ici (en ligne et en version imprimée!) pour inspirer toutes les célébrations du temps des Fêtes, petites et grandes. Avec sa couverture festive réalisée par l'illustratrice montréalaise Amélie Tourangeau et des contributions de personnalités de chez nous comme le sommelier, devenu Meilleur Pâtissier, Carl Arsenault de la populaire chaîne Youtube Carl is cooking et Geneviève Plante, auteure et rédactrice du blogue culinaire Vert couleur persil, l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC PCMD a tout pour faire de ce temps des Fêtes une saison inoubliable.

Nombreux sont ceux à avoir le goût de revisiter les grands classiques, et le sondage révèle d'ailleurs que plus de la moitié (57 %) des Québécois ont la nostalgie d'un vrai repas des Fêtes, et que les deux tiers (69 %) souhaitent essayer de nouveaux produits. Pour en mettre plein la vue pendant les Fêtes, les nouveaux et délicieux produits à essayer ne manquent pas, comme :

Le Hummus au kimchi PC MD

Les Bâtonnets au fromage halloom dans une panure aux fines herbes zahtar PC MD

La Couronne de dinde farcie infusée au beurre PC MD

dinde farcie infusée au beurre PC Les Bouts de côtes de bœuf Kalbi PC MD

Les Bombes pour chocolat chaud PC MD

La Crème glacée au lait de poule PCMD

Les produits PCMD sont disponibles dans les magasins Provigo, Maxi et Pharmaprix. Afin de vous inspirer pour vos réceptions, procurez-vous un exemplaire de l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC PCMD à votre magasin le plus près, ou consultez-le en version numérique tout au long de la période des Fêtes à pc.ca .

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins qui offrent des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers, ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

** La garantie « Un essai vous convaincra! »

« Un essai vous convaincra! » ou argent remis avec preuve d'achat. Détails à pc.ca ou au 1-888-495-5111

