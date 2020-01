Le journal Les Affaires fait peau neuve et devient mensuel

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La presse écrite est en pleine mutation et Les Affaires n'y échappe pas. Malgré tout, le journal a vu là une occasion pour repenser son offre en un mensuel et proposer une nouvelle formule qui est disponible dès maintenant.

Page couverture - Nouvelle formule journal Les Affaires - janvier 2020 (Groupe CNW/Les Affaires)

Nouvelle grille graphique, nouveaux collaborateurs, articles encore plus audacieux et innovants, expérience de lecture et de navigation améliorée : les changements apportés ont été pensés afin de se coller davantage aux besoins de la communauté d'affaires. Un comité virtuel composé de 600 lecteurs a été impliqué tout au long du processus pour valider les nouvelles orientations.

« Tout a été conçu pour en faire un outil pratique destiné aux gens d'affaires pressés, qui veulent connaître le qui et le quoi du Québec inc., » explique Marine Thomas, rédactrice en chef du journal.

Savoir garder le cap

Plus que jamais, la mission du journal est de faire grandir, de connecter, de mobiliser la communauté d'affaires, en proposant à ses lecteurs un contenu varié et toujours aussi pertinent. La publication devient un moment de pause pour les lecteurs qui prennent un pas de recul dans l'agitation constante du quotidien où tout va très vite.

LA référence

Incontournable, le journal Les Affaires demeure LA référence. Il décrypte les grandes tendances et les occasions d'affaires qui en émergent pour mieux éclairer et aider son lectorat à faire des affaires. Il continue d'apporter des idées nouvelles, offre des analyses approfondies et sert de conseiller, comme il l'a toujours fait.

Du nouveau partout

De nouveaux collaborateurs chevronnés ajouteront leur grain de sel et participeront à la qualité de l'offre.

François Lambert (L'entrepreneuriat sans détour)

Stéphanie Kennan (Marketing B2B)

Ianick Marcil (Signaux forts)

De nouveaux rendez-vous s'ajoutent

une infographie techno (Mille mots)

une entrevue avec une personnalité d'affaires (Q&R)

une analyse en affaires internationales par François Normand (Zoom sur le monde),

les questions RH des lecteurs à Olivier Schmouker (Maudite job !)

les grands chantiers d'un nouveau dirigeant (Plan de match)

une double page sur les finances personnelles, dont la chronique de Dany Provost (À vos affaires)

(À vos affaires) le pour et le contre d'une action boursière (Le taureau contre l'ours)

les questions en finances personnelles des lecteurs à Stéphane Rolland (Courrier du cash)

Pour les lecteurs pressés

plus de portes d'entrée pour repérer et consulter plus facilement le contenu

plus d'encadrés

des brèves tout au long du journal au haut des pages

Offre de lancement

Pour les gens qui désirent essayer un abonnement à la publication, une offre de lancement a été mise sur pied : 6 mois (7 nos) pour 14,99 $ + taxes Papier et Numérique ou 12,99 $ + taxes Numérique seulement.

Vous pouvez télécharger l'édition dès maintenant sur iTunes, Google Play ou Kiosque.

Pour explorer, c'est ici : lesaffaires.com/publication/les-affaires

Équipe de création

Direction éditoriale : Marine Thomas

Direction artistique : Charles Desgroseilliers

Chef de pupitre : Marie-Pier Frappier

Chef de l'information - Investir : Stéphane Rolland

À propos de Les Affaires

Leader québécois des contenus francophones d'information d'affaires, le groupe produit le journal Les Affaires et son site Web, les Événements Les Affaires et le magazine de finances personnelles Les Affaires Plus. Plus qu'un média, c'est un guide qui informe et incite à l'action !

À propos de Groupe Contex

Groupe Contex inc. permet aux gens d'affaires canadiens de réaliser leur plein potentiel professionnel grâce à une connaissance accrue de leur environnement. À travers plus de 75 conférences, 5 salons commerciaux et près de 100 formations, Groupe Contex inc. offre une connaissance approfondie de différents sujets et enjeux d'affaires d'importance - tout en permettant une mise en relation au sein même des industries qu'elle dessert. Cette offre de développement professionnel et de maillage d'affaires de qualité est approfondie en continu grâce aux contenus de diverses publications et sites Web affiliés. Le groupe rassemble des marques bien connues dans leur milieu telles que Les Affaires, Contech, Avantages et Benefits Canada.

SOURCE Les Affaires

Renseignements: Relations médias : Maude Lapointe, MCOM accompagnement stratégique, 438-390-6669, [email protected]