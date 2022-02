LE JOURNAL DE MONTRÉAL ET LE JOURNAL DE QUÉBEC PRÉSENTENT LA TROISIÈME ÉDITION DU PALMARÈS DES CÉGEPS

En nouveauté cette année dans l'édition 2022 du Palmarès des cégeps, les lecteurs et lectrices retrouveront un tout nouveau classement consacré aux établissements où les garçons affichent le meilleur taux de réussite . Un outil supplémentaire sera également disponible sur le site web du Journal de Montréal et du Journal de Québec , ainsi que dans l'application QUB et sur qub.ca, afin d'explorer les données en profondeur.

Un classement incontournable pour tous les étudiants et leurs parents

Une fois de plus, le Palmarès des cégeps du Journal s'avère un indispensable pour tous les étudiants qui désirent faire un choix éclairé quant à leur cheminement scolaire. Facile à consulter, il permet de comparer la performance de 52 établissements collégiaux dans les trois principaux programmes pré-universitaires (sciences de la nature, sciences humaines et arts, lettres et communication). Un classement consacré aux 10 programmes techniques les plus répandus sera aussi présenté, ainsi qu'une fiche détaillée de chacun des établissements collégiaux publics de la province.

« Nous sommes très heureux d'offrir à nos lecteurs ce guide incontournable pour les futurs collégiens et leurs parents, mais aussi pour tous les citoyens intéressés par la performance du réseau de l'éducation. Les Québécois injectant chaque année plus de deux milliards de dollars dans le réseau collégial, ce classement s'avère un outil tout désigné pour en mesurer la performance », déclare le responsable du Palmarès, Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.

Une méthodologie qui a fait ses preuves

Le Palmarès des cégeps du Journal classe les établissements en tenant compte de leur taux de diplomation et de la force de leurs étudiants au moment de leur admission. Lorsque le taux de diplomation d'un cégep surpasse les attentes, celui-ci voit son classement s'améliorer. Inversement, lorsque son taux de diplomation est inférieur aux attentes, son classement s'en voit affecté négativement.

Encore cette année, le Palmarès des cégeps du Journal a été réalisé avec la collaboration de la professeure Catherine Haeck de l'UQAM et de la firme scientifique de données Fluxion.

