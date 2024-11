Chaque joueur y vit une expérience distincte associée à la perspective du personnage choisi.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le lancement, le vendredi 8 novembre prochain, de Two Falls (Nishu Takuatshina) , marquera une date charnière dans l'histoire des jeux vidéo. Autour d'une exploration narrative, ce drame interactif s'avère le premier jeu québécois traitant de la réalité autochtone et la présentant à partir du point de vue des communautés. Dans un contexte de réconciliation nationale, cet aspect contribuera au rapprochement des groupes concernés.

Two Falls met en scène les rencontres initiales entre les colons français et les autochtones sur le territoire canadien et ses vastes forêts au XVIIe siècle. Il permet de vivre les aventures en chassé-croisé des personnages Jeanne et Maikan.

Jeanne est une jeune Fille du Roy venue de France et qui souhaite commencer une nouvelle vie sur les terres canadiennes. Ses espoirs se transforment toutefois en cauchemar lorsque son bateau s'échoue. Elle se retrouve alors sans outils pour affronter la nature sauvage, loin des colonies et avec comme seul compagnon Capitaine, un charmant berger anglais.

Quant à Maikan, jeune chasseur-cueilleur innu, il se lance dans un voyage vers l'ouest en vue de percer un mystère. Son chemin le mènera à travers des contrées sauvages inconnues. Cependant, rien ne peut le préparer au premier contact avec des étrangers.

Les joueurs les incarnent successivement, découvrant leurs réalités et leurs cultures spécifiques. Chacun a sa façon de voir, d'entendre et de ressentir le monde. Parce qu'ils vivront différents épisodes du point de vue de Jeanne ou de Maikan, ils constateront qu'un même événement peut avoir des significations très différentes, menant à douter de leurs croyances.

Découvrir sous des regards différents

L'éditeur Unreliable Narrators a réuni pour Two Falls une équipe de passionnés, dont les créateurs autochtones Awastoki (artiste 3D), Isabelle Picard (écrivaine et scénariste), Tara Miller (directrice artistique), Charles Bender et James Malloch (acteurs), et Eadsé (compositrice). Son contenu a été validé par un Conseil des aînés innus et wendats, lequel a suggéré des versions de l'histoire que ses membres voulaient mettre de l'avant.

Un des objectifs du jeu est de revisiter des moments historiques sous des perspectives contrastantes. Il en résulte un récit riche et nuancé qui fera réfléchir les joueurs sur le monde actuel. « On espère les inciter à être curieux et à s'intéresser à notre culture, notre histoire et nos perspectives, explique Alexis Gros-Louis Houle, fondateur d'Awastoki et artiste 3D. Nos gens sont toujours heureux de faire connaître aux autres leur manière de penser et d'agir. Immanquablement, l'on constate que les valeurs de l'un et de l'autre se ressemblent malgré nos différences. »

Une technologie au service d'un scénario unique

C'est grâce au puissant moteur de jeu Unreal Engine 5 que les joueurs pourront explorer le territoire canadien sous deux points de vue. Ces perspectives se traduisent par des directions artistiques distinctes qui accompagneront le joueur selon le personnage choisi. Leur production a constitué un défi de taille, indique Kim Berthiaume, qui a participé au projet à titre de directrice générale du studio Unreliable Narrators.

« Il fallait traduire les perceptions contrastées des protagonistes par une version propre à chacun. Nous avons donc personnalisé les textures, arbres, rochers, paysages sonores et même la musique pour chaque perspective. Une telle approche nous a permis de traduire avec précision les différences émotionnelles et narratives des expériences de Jeanne et de Maikan.»

Parmi les autres nombreux attributs de Two Falls , notons ceux-ci :

Ses magnifiques environnements à la végétation luxuriante et aux ambiances variées;

Ses personnages intrigants et son scénario riche et captivant tiré de l'imaginaire de l'écrivaine wendate Isabelle Picard ;

; Les décisions des joueurs façonnent la personnalité des protagonistes et leur perception des personnages rencontrés, des événements vécus et des environnements explorés;

La trame sonore originale a été composée par des musiciens et chanteurs autochtones.

Two Falls sera offert à 25,99 $ sur Steam et Epic Games Store le 8 novembre, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series SX au début de 2025.

SOURCE Indie Asylum

Relations médias : Julie Gagnon / Julie Gagnon Communications / 514 713-4381 / [email protected]