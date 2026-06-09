Le Jamboree 2026 s'installe au parc Jean-Drapeau pour célébrer 100 ans de scoutisme francophone à Montréal

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Du 25 juin au 1er juillet 2026, le Jamboree des Scouts du Montréal métropolitain s'installe au parc Jean-Drapeau avec un événement de 3000 participant.es qui soulignera le centenaire du scoutisme à Montréal.

« Le Jamboree 2026 sera un moment marquant pour notre mouvement. En réunissant des milliers de jeunes et de bénévoles au cœur de Montréal, nous voulons à la fois célébrer 100 ans de scoutisme francophone et montrer à quel point cette tradition demeure actuelle, vivante et tournée vers l'avenir. »

Jamboree 2026 - Montréal - 25 juin au 1er juillet 2026

- Fannie Martin, directrice générale des Scouts du Montréal métropolitain

Fêter et célébrer l'histoire, la métropole et l'engagement pour demain

Sous le thème «100 ans de scoutisme, 100 % engagés pour demain », les scout.es réaffirment la place du mouvement dans l'histoire de la métropole et leur posture tournée vers l'avenir.

Le Jamboree 2026, et plus particulièrement la journée thématique des Olympiades Scoutes, bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976. Les spectacles d'ouverture et de clôture accueilleront des artistes en prestations musicales sur la scène du Piknic Électronik.

Un événement rassembleur et accessible

Grâce à son emplacement stratégique et à ses installations, le parc Jean-Drapeau, partenaire principal de l'événement, offrira aux participant.es un environnement propice à une immersion complète, tout en bénéficiant d'un accès facilité au transport collectif et aux services urbains. Le site se transformera pour l'occasion en véritable village scout, pensé pour offrir une expérience sécuritaire, inclusive et mémorable.

« Le parc Jean-Drapeau est fier d'accueillir le Jamboree 2026 et de soutenir un événement qui fait une place centrale à la jeunesse, à l'engagement et à la vie collective. En recevant ce grand rassemblement au cœur de Montréal, nous contribuons à faire rayonner la métropole tout en offrant un cadre exceptionnel à une relève active, curieuse et profondément ancrée dans sa communauté. »

- Véronique Doucet, directrice générale du parc Jean-Drapeau

À propos de l'Association des Scouts du Montréal métropolitain

Le district des Scouts du Montréal métropolitain regroupe près de 4 500 jeunes et adultes bénévoles sur le territoire du Grand Montréal. Depuis la pandémie, il a connu une croissance de près de 70 % de ses effectifs. Affilié à l'Association des scouts du Canada, il fait partie d'un mouvement d'éducation non formelle, inclusif et apolitique, qui accompagne les jeunes dans le développement de leur autonomie, de leur engagement et de leur sens de la communauté.

Source :

Accueil - Jamboree Montréal 2026

Site web: https://evenements.scoutsmm.qc.ca/

Kit média disponible sur demande

SOURCE Les Scouts du Montréal Métropolitain

Contact média : Julie Blaudin de Thé, Responsable des communications pour le District des Scouts du Montréal métropolitain, [email protected], 514-690-6458