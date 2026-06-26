Conférence de presse au Parc Jean-Drapeau : Centenaire du scoutisme francophone

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les représentant•e•s des médias sont invité•e•s à participer à une conférence de presse mettant en lumière le Jamboree scout 2026 . Un événement historique, organisé par les Scouts du Montréal métropolitain, célébrant le centenaire du scoutisme francophone à Montréal. Ce rassemblement d'envergure réunit environ 3 000 jeunes et adultes venus camper et vivre cette expérience unique au cœur du Parc Jean-Drapeau et s'est ouvert jeudi le 25 juin par un spectacle d'Ariane Moffatt.

Les intervenant•e•s aborderont le partenariat fort entre le mouvement scout et la Ville de Montréal, l'importance des infrastructures d'accueil, la portée nationale du mouvement ainsi que les valeurs scoutes de développement personnel, d'engagement civique et de responsabilité environnementale.

Prendront notamment la parole :

Mme Kariane Bourassa , Ministre du sport, du loisir et du plein air

, Ministre du sport, du loisir et du plein air Mme Chantale Rouleau , Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

, Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal M. Aref Salem, Conseiller de ville | District Norman-McLaren et Vice-président du Comité exécutif et Président du conseil d'administration de la STM

Conseiller de ville | District Norman-McLaren et Vice-président du Comité exécutif et Président du conseil d'administration de la STM M. Vincent Duval , Commissaire national - Association des scouts du Canada

, Commissaire national - Association des scouts du Canada Mme Véronique Doucet , Directrice générale du Parc Jean-Drapeau

, Directrice générale du Parc Jean-Drapeau Mme Fannie Martin, Commissaire de district - Scouts du Montréal Métropolitain

Informations pratiques: QUOI : Conférence de presse du Jamboree scout 2026

QUAND : Samedi 27 juin 2026

HEURE : Accréditation et accueil des médias dès 15 h 30 | Début de la conférence à 16 h 00 (Durée : approx. 45 minutes incluant la période de questions)

OÙ : Pavillon de la Jeunesse, Site Expo 67, Parc Jean-Drapeau, Montréal

COMMENT PARTICIPER : Confirmer votre présence en écrivant à Julie Blaudin de Thé ( [email protected]

La conférence sera suivie d'une période de questions ainsi que d'une rencontre avec les jeunes représentant•e•s du mouvement scout.

SOURCE Les Scouts du Montréal Métropolitain

Renseignements et demandes d'entrevues : Julie Blaudin de Thé, Responsable des communications pour le District des Scouts du Montréal métropolitain, [email protected], 514-690-6458