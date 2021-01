« Le Ridgeline est un camion qui se démarque depuis longtemps; polyvalent, solide, sécuritaire et fiable, il est maintenant doté d'une apparence vraiment robuste qui lui convient parfaitement » a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint des ventes et de la commercialisation de Honda Canada. « Le Ridgeline incarne tout le travail qui a été accompli et la nouvelle direction pour les camions Honda, en dévoilant la robustesse qui se cache sous ces extérieurs élégants et en démontrant leurs capacités sur ou hors route. »

Style

Pour 2021, le Ridgeline propose un tout nouveau style, des montants de toit avant vers l'avant, incluant un nouveau capot avec une sculpture plus prononcée, une nouvelle calandre équarrie plus imposante et de nouvelles ailes avant. Disposés de chaque côté de la calandre se trouvent de nouveaux feux de croisement à DEL de plus forte luminosité et des feux de route halogènes réflecteurs séparés par la barre transversale au haut de la calandre, peinte en noir mat sur les versions Sport et Black Edition et chromée sur les versions EX-L et Touring. Le pare-choc avant, plus bas, de couleur assortie à la carrosserie, renforce l'apparence robuste du Ridgeline avec une plaque de protection bien en vue et de larges bouches d'aération latérales qui dirigent le flux d'air en le faisant passer par le pare-choc et autour des roues avant afin d'améliorer la performance aérodynamique. Le pare-choc arrière redessiné met en évidence les deux sorties d'échappement d'allure sport. Toutes les versions du Ridgeline proposent de nouvelles roues de 18 pouces, plus dynamiques, et une voie plus large de 20 mm afin de donner au Ridgeline une posture plus imposante et plus ancrée. De nouveaux pneus complètent l'apparence plus robuste, avec une conception de flanc de pneu et une sculpture de bande de roulement plus prononcées.

Habitacle

À l'intérieur du Ridgeline 2021, le système d'infodivertissement a été mis à jour et il est maintenant doté d'un bouton de contrôle du volume plus intuitif. Toutes les versions du Ridgeline reçoivent également de nouvelles surpiqures contrastantes sur les sièges; la version Sport propose de nouveaux empiècements de siège en tissu, et les versions Sport, EX-L et Touring comportent de nouvelles garnitures de tableau de bord, de volant et de console centrale. L'habitacle du Ridgeline est spacieux, il présente un plancher plat et des assises de siège arrière divisées 60/40 repliables, ce qui offre une polyvalence accrue pour le transport d'articles de grandes dimensions dans l'habitacle.

Entraînement

Chaque Honda Ridgeline 2021 est équipé d'un moteur V6 VTECMD de 3,5 litres à injection directe développant 280 chevaux, jumelé à une transmission automatique à 9 rapports efficace et réactive.

Le système de traction intégrale à répartition variable du couple i-VTM4MD est offert de série sur toutes les versions. Ce système transfère automatiquement jusqu'à 70 % du couple de 262 lb-pi du moteur (puissance nette SAE) aux roues arrière et distribue en continu 100 % de ce couple entre les roues arrière gauche et droite, selon les conditions de conduite. Le système de traction intégrale intelligent, livré de série sur le Ridgeline, permet d'optimiser la distribution de la puissance sous diverses conditions grâce aux modes neige, boue et sable sur les versions équipées du système de traction intégrale à répartition variable du couple i-VTM4MD.

Sécurité

Tous les Honda Ridgeline 2021 sont équipés de série de la gamme de technologies d'aide à la conduite et de sécurité Honda SensingMD, incluant : système de freinage à réduction d'impact (CMBS), système d'alerte de collision avant (FCW), système d'aide au respect des voies (LKAS), système d'atténuation de sortie de route (RDM) avec système d'avertissement de sortie de voie (LDW) et régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Le Ridgeline vise également le sommet de la catégorie en ce qui a trait aux cotes de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), incluant la cote 5 étoiles NCAP pour le résultat global, la cote « GOOD » pour tous les tests de collision de l'IIHS, et la cote « SUPERIOR » (supérieure) de l'IIHS pour la prévention de collision frontale.

Ridgeline 2021 - Prix et données de l'EPA (agence de protection pour l'environnement des États-Unis)

Modèle / Version / Entraînement PDSF1 Cote de l'EPA en l/100 km i (ville/route/combinée) Ridgeline Sport (traction intégrale) 44 355 $ 12,8 / 9,9 / 11,5 Ridgeline EX-L (traction intégrale) 47 355 $ 12,8 / 9,9 / 11,5 Ridgeline Touring (traction intégrale) 51 555 $ 12,8 / 9,9 / 11,5 Ridgeline Black Edition (traction intégrale) 53 055 $ 12,8 / 9,9 / 11,5

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .







i PDSF sans les taxes, l'immatriculation et l'enregistrement, les frais de transport et de livraison de 1 840 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. i Selon les cotes de consommation 2021 de l'EPA. Utiliser à des fins de comparaison uniquement. Le kilométrage actuel variera selon les habitudes de conduite, l'entretien du véhicule, les conditions routières et d'autres facteurs.

