Natassa Bofiliou et Giannis Haroulis mènent une célébration mondiale des maîtres de la musique grecque, avec la participation exceptionnelle de Judy Kuhn.

ATHÈNES, Grèce, 24 novembre 2025 /CNW/ -- Le Hellenic Music Ensemble, orchestre grec composé de 21 musiciens, annonce les dates nord-américaines de sa tournée mondiale 2026, un concert hommage historique à deux des compositeurs les plus emblématiques de Grèce : Mikis Theodorakis et Manos Hadjidakis.

Giannis Haroulis, Natassa Bofiliou et l’invitée spéciale Judy Kuhn seront les têtes d’affiche des dates nord-américaines de la tournée mondiale 2026 du Hellenic Music Ensemble, qui rendra hommage à la musique des compositeurs grecs Mikis Theodorakis et Manos Hadjidakis. (PRNewsfoto/Hellenic Music Ensemble)

La tournée mondiale, qui passera par neuf pays et 22 villes, fera étape dans des salles emblématiques telles que le Theatre Royal Drury Lane (Londres), le Carnegie Hall (New York) et l'Opéra de Sydney. Elle mettra en vedette deux des artistes contemporains les plus appréciés de Grèce, Natassa Bofiliou et Giannis Haroulis. Le concert est un programme puissant qui donne vie à la musique de Theodorakis et Hadjidakis, de Zorba le Grec à Never on Sunday, Axion Esti et Gioconda's Smile.

Judy Kuhn, chanteuse et actrice de Broadway nominée aux Tony et Grammy Awards, célèbre pour ses performances dans Les Misérables, Chess et pour avoir prêté sa voix à Pocahontas dans le film Disney, se joindra aux représentations nord-américaines en tant qu'invitée spéciale. Elle prêtera sa voix à certaines pièces de Hadjidakis et Theodorakis, créant ainsi un lien artistique rare entre les mondes musicaux grec et américain.

« C'est une célébration de la musique grecque dans toute sa puissance, où la poésie, la mélodie et l'humanité se rencontrent, a déclaré Panos Liaropoulos, directeur musical. Grâce à l'intensité émotionnelle de Natassa Bofiliou, à l'âme folk profonde de Giannis Haroulis et à la voix extraordinaire de Judy Kuhn, le public découvrira ces chefs-d'œuvre comme jamais auparavant. »

« Chanter la musique de Theodorakis et Hadjidakis sur les scènes internationales est un privilège, a commenté Natassa Bofiliou. Leurs chansons véhiculent les rêves, les luttes et la beauté de la Grèce. Les partager avec le monde entier et les interpréter aux côtés d'artistes tels que Giannis et Judy crée un pont émotionnel qui nous relie tous. »

Giannis Haroulis a ajouté : « Ces chansons font partie de notre identité. Elles parlent d'amour, de liberté et d'humanité. Les interpréter en Amérique, avec cet incroyable orchestre et la grande Judy Kuhn, est une expérience pleine d'émotion et de sens. Cela nous rappelle que la musique n'a pas de frontières. »

« J'admire depuis longtemps la beauté et la profondeur de la musique grecque, a indiqué Judy Kuhn. Rejoindre Natassa, Giannis et le Hellenic Music Ensemble pour rendre hommage à ces compositeurs légendaires est à la fois une joie et un voyage artistique profond. Theodorakis et Hadjidakis ont écrit une musique qui parle directement à l'âme, et j'ai hâte de partager cet esprit avec le public nord-américain. »

Le Hellenic Music Ensemble, composé de 21 membres et dirigé par Panos Liaropoulos, est reconnu comme ambassadeur culturel officiel de la République hellénique. Il interprétera des arrangements orchestraux complets des plus grandes œuvres de Theodorakis et Hadjidakis, et fera découvrir l'esprit et les sons de la Grèce dans certaines des salles de concert les plus prestigieuses d'Amérique du Nord, notamment le Carnegie Hall (New York), le Roy Thomson Hall (Toronto) et le Strathmore Concert Hall (Washington DC).

DATES DE LA TOURNÉE EN AMÉRIQUE DU NORD 2026

Jeudi 22 janvier | Philadelphie, États-Unis - Keswick Theatre





Vendredi 23 janvier | Washington, DC - Strathmore Concert Hall





Samedi 24 janvier | Montréal, Canada - L'Olympia Theatre





Dimanche 25 janvier | Vancouver, Canada -- Chan Centre





Mercredi 28 janvier | San Jose, États-Unis - San Jose Civic Centre





Dimanche 31 janvier | Los Angeles, États-Unis - Saban Theatre





Mercredi 4 février | Toronto, Canada - Roy Thomson Hall





Samedi 7 février | Chicago, États-Unis - Rosemont Theatre





Lundi 9 février | Boston, États-Unis - Emerson Colonial Theatre





Mardi 10 février | New York, États-Unis - Carnegie Hall

À propos du Hellenic Music Ensemble

Le Hellenic Music Ensemble est un orchestre de 21 musiciens sous la direction musicale de Panos Liaropoulos, reconnu internationalement comme ambassadeur culturel de la République hellénique. Fondé par GTP Entertainment et Liaropoulos, l'ensemble donne vie aux chansons les plus appréciées de Grèce, et se produit dans les plus grandes salles d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie. www.hellenicensemble.com

À propos de GTP Entertainment

GTP Entertainment (Londres) produit des spectacles et des expositions de classe mondiale, sous la direction du producteur primé Michel Boersma. Parmi ses projets actuels figurent The Art of Banksy, Feld's Monster Jam (Arabie saoudite) et la tournée mondiale 2026 du Hellenic Music Ensemble. www.gtp-entertainment.com

Pour obtenir des billets et de plus amples renseignements, visitez le site : www.hellenicensemble.com

Des renseignements généraux et des biographies sont disponibles à l'adresse www.hellenicensemble.com.

