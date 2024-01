TORONTO, le 2 janv. 2024 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui avoir réalisé l'acquisition de la tranche résiduelle d'environ 78 % des parts ordinaires de VettaFi Holdings LLC (« VettaFi »). VettaFi est une société établie aux États-Unis qui s'est hissée au rang des leaders en matière de création d'indices, de distribution numérique, d'analyse de données et de leadership éclairé. Le Groupe TMX a effectué un investissement stratégique dans VettaFi au premier semestre de 2023 afin d'acquérir environ 22 % des parts ordinaires de la société. La transaction a été annoncée en décembre 2023.

Cette acquisition devrait accélérer l'expansion mondiale à long terme du Groupe TMX et augmenter la part des produits tirés du segment Solutions globales, perspectives et stratégies d'analyse ainsi que de sources récurrentes. L'ajout de VettaFi augmente la profondeur et la valeur des services d'analyse fondée sur les données que le Groupe TMX offre à sa clientèle, accroît les capacités et l'expertise numériques de la société et enrichit son rôle de chef de file en matière de soutien aux émetteurs de FNB.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et https://www.trayport.com/uk/home Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

