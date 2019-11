Le Groupe TMX Limitée porte son dividende à 0,66 $ par action ordinaire

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de Groupe TMX Limitée (« Groupe TMX ») a déclaré aujourd'hui un dividende de 0,66 $ par action ordinaire en circulation, soit une augmentation de 0,04 $ ou de 6 % par rapport au dividende par action ordinaire précédent de 0,62 $. Ce dividende est payable le 6 décembre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 novembre 2019.

« Nous sommes heureux d'annoncer une deuxième hausse des dividendes pour le Groupe TMX en 2019, soit la cinquième augmentation au cours des trois dernières années », a déclaré Lou Eccleston, chef de la direction du Groupe TMX. « Cette augmentation illustre la solidité intrinsèque du modèle d'affaires du Groupe TMX et sa capacité éprouvée de générer des flux de trésorerie. Nous nous concentrons sur l'exécution de notre stratégie de croissance mondiale et nous demeurons engagés à créer de la valeur pour les actionnaires. »

Par les présentes, le Groupe TMX informe les actionnaires que ce dividende constitue un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Pour consulter les résultats du Groupe TMX pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.tmx.com/investor-relations/?lang=fr.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens attribué à ce terme dans la législation en valeurs mobilières canadienne applicable) qui est fondée sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction estime pertinents en date du présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « viser », « estimer », « avoir l'intention de », ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser.

De par sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est exposée à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la concurrence sur le marché; la conjoncture économique en général; les répercussions défavorables sur nos résultats, l'incertitude entourant l'économie mondiale; les contraintes réglementaires; le niveau des opérations et de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; et la disponibilité continue de financement à des conditions acceptables pour des initiatives futures. La rubrique Risques et incertitudes du rapport de gestion annuel de 2018 contient une description des facteurs de risque susmentionnés.

Nous n'avons nullement l'intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige. Il ne faut pas se fier à la présente information prospective comme s'il s'agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .





SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, catherine.kee@tmx.com; Paul Malcolmson, Directeur général, Stratégie et relations avec les investisseurs, Groupe TMX, 416 947-4317, paul.malcolmson@tmx.com

Related Links

http://www.tse.com