Le Groupe TMX lance une nouvelle plateforme de négociation canadienne

Alpha-XMC et Alpha DRKMC offriront une vitesse démocratisée et une performance améliorée

TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle plateforme de négociation canadienne novatrice qui comprend deux registres des ordres, Alpha‑XMC et Alpha DRKMC, et qui a été conçue de manière à créer un environnement de négociation optimisé offrant une qualité d'exécution améliorée.

L'objectif de ces deux nouveaux registres d'ordres sur actions est d'offrir une exécution de grande qualité pour les flux d'ordres naturels, de réduire l'antisélection découlant des avantages liés à la vitesse dans l'écosystème de négociation, et d'améliorer l'expérience globale de négociation pour tous les participants.

« TMX est déterminé à explorer de nouvelles façons de répondre aux besoins des clients dans l'ensemble de son écosystème de négociation diversifié, et à leur offrir des solutions évolutives et adaptables aux enjeux de concurrence qui les touchent ici au Canada et ailleurs dans le monde, explique Rizwan Awan, président, Négociation d'actions et chef des Marchés TMX, Produits et services. Le lancement d'Alpha-X et d'Alpha DRK permettra à tous les participants, y compris les clients institutionnels, d'optimiser leurs stratégies de négociation et d'améliorer leur qualité d'exécution au sein des marchés modernes marqués par la rapidité.

Nous sommes reconnaissants envers les parties prenantes de notre marché pour les commentaires qu'ils ont fournis et pour leur collaboration assidue, alors que nous travaillons à améliorer nos marchés aujourd'hui et pour l'avenir. »

Faits saillants

Alpha-X est un registre d'ordres visibles qui offre l'ensemble des fonctionnalités de négociation et des types d'ordres déjà disponibles à la Bourse Alpha TSX, ainsi que le nouveau type d'ordre Smart LimitMC.

Alpha DRK est un registre d'ordres entièrement cachés qui propose une gamme exhaustive de types d'ordres à cours fixé (primaire, au cours du marché, selon une amélioration minimale du cours, au cours médian) au cours du marché et à cours limité, ainsi que le nouveau type d'ordre Smart PegMC.

Les ordres Smart LimitMC et Smart PegMC sont de nouveaux types d'ordres novateurs conçus pour aider les clients à naviguer au sein des marchés toujours changeants et à optimiser l'exécution de leurs opérations grâce à des rajustements d'ordres dynamiques fondés sur les conditions du marché en temps réel.

Pour en savoir plus au sujet d'Alpha-X et d'Alpha DRK, visitez le tsx.com/trading/alpha-x.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]