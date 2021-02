TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a établi le prix d'un placement privé au Canada (le « placement ») d'un total de 250 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série F à 2,016 % venant à échéance le 12 février 2031 (les « débentures ») auprès d'investisseurs qualifiés au Canada. Les débentures constitueront des obligations directes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX, et prendront rang égal avec toutes les autres dettes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX.

Le Groupe TMX s'attend à conclure le placement le 12 février 2021, et les débentures devraient se voir attribuer la note de crédit A (élevé) avec une tendance stable par DBRS Limited.

Le produit net du placement sera affecté au remboursement d'une partie de la dette en cours, y compris le programme de papier commercial du Groupe TMX, et à des fins d'entreprise générales.

Les débentures sont offertes exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte mené par Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD Inc. et comprenant Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain & Compagnie Limitée, Stifel Nicolaus Canada Inc. et Barclays Capital Canada Inc., par voie de placement privé conformément à des dispenses des exigences de prospectus prévues dans les lois applicables sur les valeurs mobilières dans ces provinces. Les débentures ne sont pas admissibles à la vente au public en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures ou tous autres titres du Groupe TMX dans tout territoire, et il ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis de tous titres du Groupe TMX. Les titres du Groupe TMX, notamment ses titres de créance, ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou s'ils ont fait l'objet d'une dispense d'inscription en vertu de ces lois. Le placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas effectué aux États-Unis et les débentures offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription des lois applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable) qui est fondée sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction juge pertinents en date du présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « cibler », « viser », « estimer », « avoir l'intention », ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront » être prises, survenir ou se matérialiser ou ne pas l'être. De par sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend notamment la note de crédit prévue des débentures, la conclusion réussie du placement et les retombées attendues du placement, des hypothèses qui comportent toutes des risques et des incertitudes d'importance.

Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivants : la concurrence d'autres bourses ou marchés, y compris les systèmes de négociation parallèle et les nouvelles technologies, à l'échelle nationale ou internationale; la dépendance à l'égard de l'économie canadienne; les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture ou de l'incertitude entourant l'économie mondiale (y compris la COVID-19), y compris l'évolution des cycles économiques ayant une incidence sur notre secteur; l'incapacité de recruter et de maintenir en poste du personnel qualifié; des facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une interruption des activités (y compris la COVID-19); la dépendance à l'égard de la technologie de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de sécurité, notamment des cyberattaques; l'incapacité de formuler ou de mettre en œuvre de façon appropriée nos stratégies; les contraintes imposées par la réglementation; les contraintes imposées par notre niveau d'endettement; les risques de litiges ou d'autres procédures; la dépendance envers un nombre suffisant de clients; l'incapacité de développer, de commercialiser ou de faire accepter de nouveaux produits; l'incapacité de réaliser des acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises de manière à atteindre les objectifs économiques prévus, ou de nous dessaisir d'activités moins rentables de manière efficace; le risque de change; l'incidence défavorable de nouvelles activités commerciales; les incidences défavorables de dessaisissements d'activités; l'incapacité à répondre aux besoins de trésorerie en raison de notre structure de société de portefeuille et des restrictions applicables au versement de dividendes; la dépendance envers les fournisseurs et prestataires de services tiers; la dépendance des activités de négociation à l'égard d'un petit nombre de clients; les risques liés à nos activités de compensation; les défis liés à l'expansion internationale; les restrictions à la propriété d'actions ordinaires du Groupe TMX; l'incapacité à protéger notre propriété intellectuelle; les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur certaines de nos entreprises; les risques liés au crédit de clients; le fait que les structures de coûts sont largement fixes; l'incapacité de réaliser des réductions de coûts selon les montants ou le calendrier prévus; la dépendance à l'égard du niveau d'activité boursière, qui est complètement indépendante de notre volonté; les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du Groupe TMX et de ses filiales réglementées; les coûts relatifs aux services de compensation et de dépôt; les volumes des opérations (qui pourraient être supérieurs ou inférieurs aux prévisions) et les produits d'exploitation; les niveaux futurs des produits d'exploitation, qui pourraient être moins importants que prévus, ou les coûts, qui pourraient être plus importants que prévus.

L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment les hypothèses relatives à la capacité du Groupe TMX de soutenir la concurrence des marchés boursiers à l'échelle mondiale et régionale; la conjoncture économique et commerciale en général; les taux de change (y compris les estimations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre sterling); les prix des marchandises, le niveau des opérations et de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les activités d'expansion des affaires, de commercialisation et de vente; la disponibilité continue de financement à des conditions acceptables pour des projets futurs; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même que ceux des concurrents du Groupe TMX; la concurrence sur le marché; les activités de recherche et de développement; la capacité de lancer avec succès de nouveaux produits et de les faire accepter par les clients; la capacité de lancer avec succès divers actifs et capacités technologiques; l'incidence sur le Groupe TMX et ses clients de divers règlements; le maintien de bonnes relations entre le Groupe TMX et ses employés et la durée de toute interruption de travail, panne d'équipement ou autre interruption importante des activités de l'une de ses exploitations d'importance, à l'exception des interruptions aux fins d'entretien et autres interruptions similaires prévues.

Bien que nous estimions que des événements ou des faits nouveaux pourraient éventuellement nous amener à modifier notre point de vue, nous n'avons nullement l'intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige. On ne doit pas se fier à la présente information prospective comme s'il s'agissait de l'avis du Groupe TMX à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse. Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres facteurs pouvant faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. Les facteurs ainsi mentionnés ne sauraient constituer une liste exhaustive de tous les facteurs susceptibles de nous toucher. On trouvera une description des éléments susmentionnés à la rubrique « Gestion des risques d'entreprise » de notre rapport de gestion annuel de 2020.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

