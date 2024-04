BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD ont pris part aux premières opérations réalisées en direct.

Cela marque le lancement de la première capacité de pensions sur titres tripartites sur le marché canadien.

Il s'agit d'une solution de financement optimisée qui facilite l'abandon des acceptations bancaires.

TORONTO et LUXEMBOURG, le 30 avril 2024 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le Groupe TMX), qui exploite la Bourse de Toronto et une infrastructure canadienne de services postnégociation d'importance - notamment la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS) -, et Clearstream Banking S.A. (Clearstream), le dépositaire central de titres international du groupe Deutsche Börse, ont lancé aujourd'hui le nouveau Service canadien de gestion des garanties (SCGG).

Développé par le Groupe TMX et Clearstream, le SCGG contribuera à l'optimisation des activités de financement sur titres ainsi qu'à la constitution de garanties, sur le marché canadien. Il propose des capacités exclusives de pensions sur titres tripartites à l'échelle nationale, dans le but d'accroître la liquidité et de minimiser l'exposition au risque.

BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD ont effectué des opérations inaugurales au moyen de cette première solution de pensions sur titres tripartites au Canada.

Les pensions sur titres tripartites constituent un produit de placement de rechange viable pour les participants au marché à la recherche de liquidité; de plus, elles permettent de gérer l'exposition au risque. Cette solution sera particulièrement utile après la fin des émissions d'acceptations bancaires, dans la foulée de l'abandon du Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), le 28 juin 2024.

Le SCGG permettra aux acteurs du marché de résoudre les problèmes techniques existants et de surmonter les limites opérationnelles du fait qu'il automatise de bout en bout le cycle de vie d'une opération de pension, qu'il optimise les garanties au sein du marché et qu'il démocratise véritablement le marché des pensions.

Les premières opérations de pensions sur titres tripartites réalisées en direct constituent un outil essentiel pour l'abandon des acceptations bancaires. Elles représentent également une plateforme efficace de gestion des garanties dans un environnement de règlement T+1. Le SCGG étendra ses services aux opérations de pensions sur titres tripartites de liquidités de sociétés, une première au Canada, et, plus tard dans l'année, étendra aussi ses services aux prêts de titres et à l'utilisation de garanties en actions. En outre, d'autres capacités d'automatisation seront mises en place au cours des prochains mois.

Harri Vikstedt, directeur principal, politiques, à la Banque du Canada et coprésident du Groupe consultatif sur l'infrastructure liée aux garanties et les pratiques du marché canadien (CIMPA), a déclaré : « L'arrivée du SCGG favorisera le bon fonctionnement du marché monétaire et modernisera le secteur canadien des activités liées aux opérations de pension sur titres. Ce système contribuera au développement d'un marché de pensions sur titres actif et bilatéral, ce qui améliorera la liquidité des produits de trésorerie ».

Nicholas Chan, directeur général et chef, Gestion des ressources financières de BMO Marchés des capitaux, et coprésident du Groupe consultatif sur l'infrastructure liée aux garanties et les pratiques du marché canadien (CIMPA), a formulé ce commentaire : « Le développement d'un service de pensions sur titres tripartites représente une avancée dans l'évolution de la gestion de la liquidité au Canada; on tire parti de la technologie pour optimiser l'efficience, la gestion des risques et l'admissibilité des garanties sur le marché canadien ».

Marton Szigeti, chef des garanties, des prêts et des solutions de liquidité de Clearstream, a commenté ce lancement en ces termes : « Alors que le paysage financier évolue vers des marchés toujours plus rapides et plus efficients, nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions de pointe fiables et évolutives. Le Service canadien de gestion des garanties permet aux clients d'aborder en toute confiance des changements tels que le passage au règlement T+1, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance dans un marché en constante évolution. Nous nous réjouissons à l'idée de consolider et d'accroître notre soutien sur le marché canadien du financement, en collaboration avec le Groupe TMX ».

Steve Everett, chef de Post Trade Innovations, au sein du Groupe TMX : « Grâce à cette collaboration avec Clearstream visant à élaborer une solution sur mesure en matière de mobilité et de liquidité pour le secteur canadien du financement garanti, le Groupe TMX prouve son engagement à proposer des solutions novatrices adaptées au marché et qui contribuent à l'amélioration des marchés. Le SCGG renforcera la capacité de nos clients à s'adapter à l'évolution constante des demandes en matière de garanties, sur les marchés modernes, tout en facilitant le développement des opérations de pensions en tant que moyen d'investissement viable pour les participants canadiens, tant du côté acheteur que du côté vendeur. Au moment où le marché canadien évolue vers le règlement T+1, le SCGG jouera également un rôle central pour faciliter cette importante transition. »

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

À propos de Clearstream

Clearstream est une entreprise novatrice et de confiance qui se spécialise dans les services de postnégociation, pour les marchés mondiaux. Elle exploite les principaux écosystèmes de services relatifs aux valeurs mobilières et aux fonds de placement.

La société exploite les dépositaires centraux de titres de l'Allemagne et du Luxembourg ainsi qu'un dépositaire central de titres international pour le marché des euro-obligations. Avec la garde de 17 billions d'euros d'actifs, Clearstream est l'une des sociétés de règlement et de garde les plus importantes du monde pour les titres nationaux et internationaux.

Elle propose également des services de premier plan en matière d'exécution, de distribution, de collecte de données et de déclaration d'information pour les fonds, et ce, dans plus de 50 marchés de fonds à l'échelle mondiale.

Clearstream fait partie du Deutsche Börse Group, une organisation internationale de bourses qui fournit des infrastructures de marché innovantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.clearstream.com ou voyez cette page LinkedIn .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Médias : Groupe TMX, Catherine Kee, 416 671-1704, [email protected]; Clearstream : Tabea Behr, Téléphone : +49 (0) 69 2 11-13 016, [email protected]