TORONTO, le 12 août 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de Services aux investisseurs AST Inc. (Canada) et de sa filiale, Société de fiducie AST (Canada), un important fournisseur de services d'agent des transferts, de services fiduciaires aux entreprises et d'autres services connexes (l'« acquisition »). La contrepartie totale pour l'acquisition s'élevait à 165 millions de dollars, dont 30 millions de dollars en trésorerie. La transaction a été annoncée pour la première fois en septembre 2020.

L'acquisition devrait améliorer la position concurrentielle des activités de Compagnie Trust TSX du Groupe TMX en ajoutant un portefeuille complémentaire de services d'agent des transferts, de solutions de régimes d'employés, de services fiduciaires aux entreprises, de services liés au financement structuré ainsi que de services liés aux procurations. En élargissant la portée et l'ampleur de son offre de services, Compagnie Trust TSX a renforcé sa capacité à répondre aux besoins en évolution de la clientèle de l'ensemble du marché, pour réaliser l'avenir.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

