Cette acquisition renforce les capacités de TMX Datalinx en matière de services aux clients et s'inscrit dans la stratégie d'expansion du Groupe TMX à titre de société d'information

TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (TMX) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SigmaLogic, Inc. (SigmaLogic), société propriétaire de LOGICLY (anciennement ETFLogic), une société de technologie financière établie aux États-Unis qui fournit des outils d'analyse et de gestion de portefeuille hautement spécialisés aux intervenants du secteur de la gestion de patrimoine et aux fonds d'investissement. Cette acquisition s'inscrit dans une démarche amorcée par le lancement de TMX LOGICLY, fruit d'une collaboration entre TMX Datalinx et ETFLogic, en janvier 2021, puis par l'acquisition d'une participation minoritaire dans SigmaLogic en février 2022. La clôture de la transaction a eu lieu le 16 février 2023.

« Nous sommes fiers d'annoncer un autre investissement stratégique qui nous permettra d'élargir notre marché de services d'information par l'acquisition de LOGICLY, un fournisseur innovant d'outils perfectionnés d'information et d'analyse à l'intention des gestionnaires de patrimoine d'aujourd'hui, a déclaré Jay Rajarathinam, chef de l'exploitation, Groupe TMX. Nous continuons d'explorer de nouvelles occasions d'ajouter à notre portefeuille d'actifs informationnels et à notre savoir-faire, de renforcer la proposition de valeur de TMX Datalinx pour notre clientèle grandissante à l'échelle internationale et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance durable à long terme. »

Établie en 2017, SigmaLogic a conçu une plateforme Web de gestion du patrimoine qui intègre des technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle, la recherche sur les placements multiactifs, l'analyse et l'optimisation des portefeuilles ainsi que l'analyse des opérations. Cette plateforme outille les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant une gamme complète de solutions qui facilitent la sélection et la comparaison des produits de placement pour leurs clients, l'analyse de l'exposition au risque, des facteurs ESG, de la liquidité, du revenu et des rendements attribuables aux actions qui composent les fonds, ainsi que le respect des exigences de conformité en matière de service la clientèle.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]