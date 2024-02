TORONTO, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a clos un placement privé au Canada (le « placement ») d'un total de 1,1 G$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties (collectivement, les « débentures ») auprès d'investisseurs qualifiés au Canada, composé : (i) d'un total de 350 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série G à 4,678 % venant à échéance le 16 août 2029, sursouscrites environ 4,9 fois; (ii) d'un total de 300 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série H à 4,836 % venant à échéance le 18 février 2032, sursouscrites environ 4,3 fois; et (iii) d'un total de 450 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série I à 4,970 % venant à échéance le 16 février 2034, sursouscrites environ 5,8 fois. Les débentures constituent des obligations directes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX, et prennent rang égal avec toutes les autres dettes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX.

Les débentures se sont vu attribuer la note de crédit AA (bas) avec une tendance négative par DBRS Limited.

Le produit net du placement est affecté par le Groupe TMX au remboursement d'une partie de la dette en cours et à des fins d'entreprise générales.

Le placement a été effectué exclusivement auprès de personnes résidant dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte mené par BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD Inc. et comprenant Barclays Capital Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., par voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces provinces. Les débentures ne sont pas admissibles à la vente au public en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures ou tous autres titres du Groupe TMX dans tout territoire, et il ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis de tous titres du Groupe TMX. Les titres du Groupe TMX, notamment ses titres de créance, ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou s'ils ont fait l'objet d'une dispense d'inscription en vertu de ces lois. Le placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas effectué aux États-Unis et les débentures offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription des lois applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur X : @TMXGroup.

