MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le groupe TIP Canada, une société du portefeuille de I Squared Capital, a annoncé qu'elle change son nom pour TEN (Réseau d'équipement de transport). Ce changement intervient dans la foulée de l'annonce d'avril 2024 et de la conclusion de la transaction en juin, un important jalon pour l'entreprise.

« Nous entamons un nouveau chapitre passionnant pour nos clients partout aux États-Unis et au Canada, a déclaré Scott Nelson, président de TEN. Ce changement consolide notre détermination à fournir des solutions et des services améliorés pour la location de remorques partout en Amérique du Nord, et ainsi à mieux répondre à la demande croissante par davantage de ressources et une marque unifiée. »

Sous le nom de TEN, l'entreprise continuera d'offrir les services de qualité supérieure sur lesquels comptent les clients, avec une insistance nouvelle sur la location à court et à long terme, l'entretien des remorques et de nouvelles solutions d'entreposage. Ce changement de marque reflète la vision de TEN, laquelle consiste à créer un réseau complet capable de répondre aux besoins changeants des secteurs du transport et de la logistique.

« C'est un grand moment dans l'histoire de notre entreprise, a déclaré Jim MacIntosh, président de la division Canada. La nouvelle marque témoigne de notre volonté d'améliorer et d'étendre les solutions en matière de remorques, de manière à mieux servir nos clients partout au Canada ».

Forte de plusieurs dizaines d'années de connaissances et d'expérience, d'une feuille de route irréprochable auprès de ses clients et d'une vision claire de l'avenir du secteur, TEN propose des solutions complètes en matière de semi-remorques qui aident les entreprises de nos clients à aller plus loin. TEN fournit des services complets de location de remorques à court et à long terme, l'entretien des véhicules, ainsi que des solutions technologiques avancées, des services de consultation et d'autres offres innovantes dans de nombreux segments verticaux.

À propos de TEN (Réseau d'équipement de transport )

TEN (Réseau d'équipement de transport) est le premier fournisseur de services complets dans le secteur de la location de remorques en Amérique du Nord. Forte d'un parc d'environ 80 000 remorques, de 1 000 employés, de 240 baies d'entretien, de 118 camions de service mobiles, de 430 techniciens et de plus de 45 succursales aux États-Unis et au Canada, la société TEN est équipée pour répondre facilement aux besoins de sa clientèle dans toute l'Amérique du Nord. Consultez TENLeasing.com pour en savoir davantage.

