CALGARY, AB, le 25 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Respect est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec ALIAS, ligne de signalement inc. Ce partenariat a pour but de fournir aux organisations une approche pragmatique à la création et au maintien de milieux professionnels et académiques respectueux et psychologiquement sécuritaires. Cette relation stratégique entre le Groupe Respect et ALIAS fournira à diverses organisations la formation et les outils nécessaires à l'identification et à la prévention de l'intimidation , de l'abus , du harcèlement , et de la discrimination , tout en encourageant une culture où les employés sont motivés à travailler de manière éthique et à s'exprimer lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas.

« Ce partenariat tire parti de nos offres de services mutuelles et permet à nos partenaires de bénéficier d'une solution complète. Finalement, cela contribuera à notre objectif commun qui est de créer et d'assurer une culture positive dans le sport, dans les écoles et dans les milieux de travail », a déclaré Sheldon Kennedy, cofondateur du Groupe Respect.

« ALIAS est fier de travailler avec le Groupe Respect afin d'offrir d'excellentes possibilités de formation dans le but d'améliorer davantage la qualité des interventions. Les entreprises, les groupes sportifs et diverses autres organisations obtiennent déjà une « certification respect » grâce aux différents programmes du Groupe Respect et maintenant, avec ce partenariat, nous sommes en mesure de fournir un écosystème complet qui aide les organisations à construire une culture bienveillante et éthique. » - Dr Sylvain Authier - Vice-président gouvernance et stratégie.

Ce partenariat permettra au Groupe Respect et à ALIAS de travailler ensemble pour aider les organisations à adopter une approche proactive afin de bâtir une culture de respect et d'intégrité.

À propos du Groupe Respect

Le Groupe Respect a été incorporé en 2004 par les cofondateurs Sheldon Kennedy et Wayne McNeil dans le but de poursuivre leur passion commune : la prévention de l'intimidation, des abus, du harcèlement et de la discrimination. Le Groupe Respect est composé d'une équipe de plus de 30 personnes talentueuses visant à propager le respect à l'échelle mondiale. En tant que principal fournisseur de formation en ligne portant sur la prévention des mauvais traitements au Canada, le Groupe Respect a certifié plus de 1,8 million de personnes impliquées dans le sport, dans les écoles et dans les milieux de travail. Le Groupe Respect est une société certifiée B corp (bcorporation.net).

À propos d'ALIAS

ALIASMC est un outil de communication moderne, via un service téléphonique et une plateforme en ligne sécurisée, pour recueillir les préoccupations des témoins ou victimes d'actes répréhensibles ou comportements non éthiques tel que le harcèlement, la discrimination, le racisme, l'incivilité, la fraude. ALIASMC permet de signaler de façon confidentielle, anonyme et bienveillante.

ALIAS, ligne de signalement inc. se distingue par son mécanisme de signalement hautement sécurisé, son support personnalisé et son équipe multidisciplinaire d'experts indépendants dans la gestion des signalements, des enquêtes et des services conseils.

