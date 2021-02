MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'athlète d'excellence (FAEQ) est fière d'annoncer la venue d'un nouveau partenaire dans ses rangs depuis un an, le Groupe MTY, qui confirme un investissement de 20 000 $ annuellement à raison de 16 000 $ en bourses et 4 000 $ en services d'accompagnement. L'entreprise, qui participe ainsi au programme de parrainages de la FAEQ, est fière de parrainer quatre étudiant.e.s-athlètes qui visent une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été et de Pékin l'hiver prochain en leur octroyant chacun(e) une bourse individuelle de 4 000 $.

Le Groupe MTY est un des plus grands franchiseurs de l'industrie de la restauration au Canada, détenant plusieurs bannières très populaires au Québec telles Allo! Mon Coco, Bâton Rouge, Ben & Florentine, Toujours Mikes, Sushi Shop, Thaï Express, Yuzu Sushi, ThaïZone et plusieurs autres.

Ce qu'ils ont dit :

« Nous sommes très heureux de soutenir la Fondation de l'athlète d'excellence et les jeunes étudiant.e.s-athlètes du Québec car nous voyons un réel parallèle entre ces jeunes talents engagés, disciplinés, créatifs, travaillants et passionnés et les entrepreneurs du monde de la restauration. Nous espérons pouvoir contribuer à faire une différence dans leurs parcours impressionnants car ils inspirent à leur tour nos franchisés à se dépasser. »

- Éric Lefebvre, président et directeur général du Groupe MTY

« La FAEQ est très privilégiée de pouvoir compter sur un nouveau partenaire, le Groupe MTY, une entreprise québécoise qui désire s'implique dans sa communauté en appuyant nos jeunes leaders de demain. En ces temps difficiles pour la philanthropie, nous sommes reconnaissants de la confiance et générosité de nos partenaires, nouveaux ou loyaux depuis plusieurs années. »

- Claude Chagnon, président de la Fondation de l'athlète d'excellence

Profils académique et sportif des 4 récipiendaires du Programme de parrainage Groupe MTY

Catherine Beauchemin-Pinard / judo (-63 kg) / 9e bourse de la FAEQ

26 ans - Longueuil (Saint-Hubert)

Excellence académique 4000 $

Médaillée d'or aux Championnats panaméricains en novembre 2020. Elle avait également remporté la couronne continentale en 2019.

Médaillée d'argent au Grand Prix de Tel-Aviv et 5e à ceux de Paris et de Budapest en 2020.

et 5e à ceux de et de en 2020. Étudie au baccalauréat en sciences comptables à l'Université du Québec à Montréal et maintenait une moyenne académique de 3,54 sur 4,30 (82 %) au certificat en sciences comptables.

Catherine exécute d'excellentes techniques au sol et fait preuve d'une très grande détermination dans l'atteinte de ses objectifs. Elle cherche à améliorer ses angles de déplacement dans ses attaques afin de surprendre et de projeter ses adversaires. Neuvième au classement international olympique pour les Jeux de Tokyo , elle veut être parmi les huit meilleures à la fin du processus de qualification. La judoka souhaite poursuivre ses études après avoir obtenu son baccalauréat dans le but de devenir comptable professionnelle agréée (CPA).

Cendrine Browne / ski de fond / 5e bourse de la FAEQ

27 ans - Prévost

Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

A obtenu son meilleur résultat dans une épreuve individuelle de Coupe du monde en se classant 23e du 10 kilomètres style libre à Falun , en Suède, en janvier 2021.

, en Suède, en janvier 2021. 33e au cumulatif du Tour de ski scandinave, qui comprenait six Coupes du monde en huit jours, en février 2020.

Étudie au baccalauréat en intervention sportive et au certificat en communication publique à l'Université Laval .

. Cendrine affiche une très belle technique et met rapidement en application les recommandations de son entraîneur. Elle parfait sa préparation mentale pour moins s'en faire avec les détails, faire preuve d'un certain lâcher-prise. Elle vise une qualification pour les Jeux olympiques de 2022 avec l'idée de conclure sa carrière au sommet de sa forme après avoir surmonté plusieurs obstacles, notamment deux commotions cérébrales. La fondeuse aimerait travailler dans un organisme en lien avec le sport, au sein duquel elle pourrait partager sa grande expérience des événements sportifs.

Katherine Surin / athlétisme / 1re bourse de la FAEQ

25 ans - Laval

Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

Médaillée de bronze à l'épreuve du 400 m aux Championnats de l'association africaine ACNW ( Athletics Central North West ) à Potchefstroom, en Afrique du Sud, en mars 2020.

aux Championnats de l'association africaine ACNW ( ) à Potchefstroom, en Afrique du Sud, en mars 2020. Médaillée de bronze à l'épreuve du 400 m aux Championnats canadiens en juillet 2019 en obtenant un record personnel de 52,43 s.

aux Championnats canadiens en juillet 2019 en obtenant un record personnel de 52,43 s. Étudie à la maîtrise en administration des affaires (M.B.A.), profil gestion stratégique de projets, à l'Université Laval .

. Katherine peut compter sur de longues foulées qui lui permettent de parcourir plus de distance rapidement, un important avantage au 400 m . Elle peaufine sa préparation mentale afin d'être moins sévère envers elle-même, de s'imposer moins de pression. Elle désire participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, tant au relais 4 x 400 m qu'au 400 m , puis se qualifier pour les finales à ceux de Paris en 2024. La coureuse veut travailler en immobilier, plus spécifiquement dans le développement des logements abordables. Elle prévoit obtenir une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et structurer ses propres projets.

Nicolas Guy Turbide / paranatation (S13) / 5e bourse de la FAEQ

24 ans - Québec (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge)

Excellence académique 4000 $

Choisi paranageur de l'année par la Fédération de natation du Québec à l'automne 2019.

Médaillé d'argent à l'épreuve du 100 m dos aux Championnats du monde, où il a aussi amélioré deux records canadiens en septembre 2019.

dos aux Championnats du monde, où il a aussi amélioré deux records canadiens en septembre 2019. Étudie au baccalauréat en planification financière à l'Université Laval et a maintenu une moyenne académique de 96 % à la session d'automne 2020.

et a maintenu une moyenne académique de 96 % à la session d'automne 2020. Nicolas Guy ne ménage pas ses efforts, autant dans les compétitions qu'aux entraînements. Il est très professionnel dans sa préparation. Il se concentre à l'entraînement à afficher plus de constance dans ses virages et ses arrivées au mur. Il souhaite améliorer sa marque personnelle au 100 m dos et monter sur le podium aux Jeux paralympiques de Tokyo . Le paranageur entend compléter ses études dans le monde de la finance avant de faire son choix de carrière, qui l'amènera à voyager partout dans le monde espère-t-il.

À propos du Groupe MTY Inc.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 001 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

À propos de la Fondation de l'athlète d'excellence (FAEQ)

Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 18 millions de dollars en bourses, représentant 6000 bourses individuelles à 3000 boursiers différents. La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants-athlètes du Québec mais également des services d'accompagnement en termes d'orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d'influence auprès du milieu du sport et de l'éducation. faeq.com

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Annie Pelletier, Directrice des communications et partenariats, Fondation de l'athlète d'excellence, 514-252-3171, poste 3538, [email protected]; Peter Tsafoulias, VP, Développement de la franchise Est du Canada, mtygroup.com, (514) 946-7571, [email protected]; Pour toutes demandes d'entrevues avec les récipiendaires de bourses : Josée Robitaille, Adjointe administrative, communications, [email protected]

Liens connexes

http://www.mtygroup.com