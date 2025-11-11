ROUYN-NORANDA, QC et EDMONTON, AB, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe MISA et InnoTech Alberta sont fiers d'annoncer le lancement du premier Réseau d'Experts interprovincial et bilingue exclusivement dédié aux opérateurs miniers au Canada. Cette initiative rassemble des acteurs clés du Québec et de l'Alberta afin de s'attaquer aux enjeux les plus pressants en matière d'innovation minière - particulièrement en maintenance.

S'appuyant sur une entente de partenariat formalisée, cette initiative marque une étape historique en matière de collaboration interprovinciale. Elle met en place une plateforme unique où les opérateurs miniers sont au cœur des échanges, soutenus par des experts industriels, des chercheurs et des fournisseurs de solutions.

« Avec ce réseau, nous créons un espace collaboratif exclusif et à forte valeur ajoutée pour les opérateurs miniers, afin de traiter de vrais enjeux, partager les pratiques et accélérer les solutions à l'échelle canadienne. Le Groupe MISA est fier de piloter ce modèle d'innovation à portée nationale. » -- Alain Beauséjour, directeur général, Groupe MISA

« Il s'agit d'une occasion très stimulante de réunir des opérateurs miniers de l'Alberta et du Québec pour identifier de nouvelles solutions à des enjeux prioritaires de fiabilité des équipements. » -- Gary Fisher, directeur - MARIOS Consortium, InnoTech Alberta

Ce qui rend ce Réseau unique

Conçu exclusivement pour les opérateurs miniers , assurant la pertinence des contenus et la qualité des échanges.

, assurant la pertinence des contenus et la qualité des échanges. Bilingue et interprovincial : un lien structurant entre le Québec et l'Alberta dans une alliance pancanadienne.

: un lien structurant entre le Québec et l'Alberta dans une alliance pancanadienne. Ancré dans les programmes Parcours Vortex et Alliance du Groupe MISA, qui soutiennent la mise à l'échelle de technologies du TRL 3 à 9 .

et du Groupe MISA, qui soutiennent la mise à l'échelle de technologies du . Agit comme un observatoire stratégique des innovations technologiques, industrielles et environnementales.

Objectifs stratégiques

Mobiliser un réseau intersectoriel de leaders de sites miniers, d'experts en innovation et de développeurs de solutions émergentes.

un réseau intersectoriel de leaders de sites miniers, d'experts en innovation et de développeurs de solutions émergentes. Offrir des outils de suivi en temps réel de l'innovation et de veille technologique.

de l'innovation et de veille technologique. Permettre des corridors de co-développement et de co-investissement entre les régions.

entre les régions. Positionner le Canada comme chef de file mondial des écosystèmes d'innovation collaboratifs guidés par les opérateurs.

La prochaine rencontre du Réseau d'Experts - Maintenance est prévue pour le 10 décembre 2025, afin de continuer à renforcer les liens entre les acteurs miniers d'est en ouest.

Voici l'agenda de la prochaine rencontre :

Vitrine : nSpek - Logiciel d'inspection automatisé

Validation de projet : HI FI Engineering - Système de surveillance de la santé des convoyeurs

Validation de projet : Innotech Alberta - Amélioration de la durabilité des équipements miniers mobiles

Tous les projets soutenus dans le Réseau d'Experts - Maintenance contribueront à améliorer la faisabilité économique des gisements miniers québécois, notamment ceux liés aux minéraux critiques et stratégiques. Les Réseaux d'Experts du Groupe MISA sont des occasions privilégiées d'échanger, d'apprendre et de collaborer avec les acteurs clés de l'écosystème minier québécois. Ne manquez pas ces rendez-vous essentiels pour faire progresser notre secteur.

À propos du Groupe MISA

Le Groupe MISA est un organisme stratégique en innovation basé au Québec, dédié au soutien du secteur minier et des industries adjacentes par le biais de programmes d'innovation collaborative, de réseaux d'experts et de partenariats stratégiques.

À propos d'InnoTech Alberta

Filiale d'Alberta Innovates, InnoTech Alberta offre des services de recherche appliquée et de développement technologique visant à accélérer l'innovation, renforcer la compétitivité et soutenir un développement économique durable partout en Alberta.

