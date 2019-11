Le groupe MindBeacon ajoute le traitement pour l'insomnie à sa capacité de thérapie numérique dirigée par un clinicien

L'insatisfaction vis-à-vis du sommeil est une préoccupation dominante. Des sondages effectués auprès de Canadiens adultes indiquent que plus de 20 % d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur sommeil, 13 % réunissent les critères spécifiques au diagnostic d'insomnie et 10 % ont récemment eu recours à des médicaments sur ordonnance pour dormir. Par ailleurs, l'insomnie est intimement associée à d'autres problèmes de santé mentale, tels l'anxiété et la dépression.

Généralement dispensée en face à face par un professionnel de la santé mentale agréé, la thérapie cognitive-comportementale (TCC) est une approche probante pour améliorer les symptômes de l'insomnie. BEACON associe l'approche bien établie de la TCC pour l'insomnie à sa technologie révolutionnaire pour offrir une expérience accessible partout et à tout moment par le biais d'une interaction entièrement numérique. Les utilisateurs de BEACON débutent leur thérapie en faisant un suivi des principaux aspects de leur sommeil afin que le thérapeute BEACON puisse leur proposer des recommandations personnalisées. Sous la direction du thérapeute agréé, les utilisateurs apprennent à modifier les schémas et habitudes qui affectent négativement leur sommeil - pour trouver un sommeil plus fiable et plus reposant.

« Nous voulions continuer sur la lancée du succès quantifiable que nous avons connu en améliorant les problèmes relatifs aux troubles de l'humeur et de l'anxiété, déclare le Dr Peter Farvolden, conseiller scientifique en chef du groupe MindBeacon. À la différence des applis autonomes sur l'insomnie ou des traqueurs de sommeil portables, BEACON est unique dans son efficacité parce que nous pouvons traiter les facteurs émotionnels et cognitifs communs sous-jacents à l'insomnie grâce à notre approche transdiagnostique axée sur des protocoles. Si, par exemple, l'insomnie d'un utilisateur révèle une anxiété ou une dépression, notre plateforme et nos thérapeutes peuvent adapter la thérapie pour traiter ces problèmes également. »

Le traitement de l'insomnie vient tout juste d'être ajouté au nombre croissant de problèmes de santé mentale que BEACON prend en charge par la thérapie cognitive-comportementale personnalisée. Parmi ces problèmes, notons la dépression, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, la panique et le stress post-traumatique (TSPT). Les résultats obtenus avec BEACON communiqués plus tôt cette année par MindBeacon cadraient avec l'efficacité d'autres traitements de première intention concernant les troubles de l'humeur et de l'anxiété, notamment les traitements pharmacologiques et la psychothérapie en face à face. Les résultats obtenus ont montré une réduction des symptômes chez 80 % des utilisateurs et une amélioration clinique significative chez 64 % de ces utilisateurs.

Cliquez ici pour consulter le rapport de l'aperçu des résultats par BEACON

Cliquez ici pour regarder une vidéo de 2 minutes illustrant le fonctionnement de la thérapie numérique BEACON

À propos du Groupe MindBeacon

Le Groupe MindBeacon s'engage à fournir des soins en santé mentale fondés sur des données probantes, accessibles n'importe où et n'importe quand, selon les besoins. Dans le but de donner aux individus les moyens de vivre leur vie pleinement, le groupe MindBeacon contribue au développement et à la prestation de soins de santé́ mentale par le biais d'innovations majeures et de meilleures pratiques cliniques. La pratique clinique du Groupe MindBeacon a débuté́ avec CBT Associates, un réseau de cliniques situées dans la région du Grand Toronto qui offrent des soins en personne et virtuels partout en Ontario. La plateforme numérique BEACONTM a été́ lancée en 2017 en tant que service de TCCi guidé par un clinicien, et est maintenant disponible partout au Canada. Pour en apprendre plus, visitez le site mindbeacon.com/fr

SOURCE MindBeacon Group

Renseignements: Lauren Botha, Citizen Relations, 647 914 6080, lauren.botha@citizenrelations.com