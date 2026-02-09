Le plus grand congrès et salon professionnel privé en CVCR au Canada est de retour sous le signe du changement, du leadership et de l'exécution dans l'industrie

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe Master, le plus important distributeur de CVCR au Canada et l'un des chefs de file nord-américains de l'industrie, tiendra son sommet annuel des fournisseurs et des clients, le Sommet MPower, du 18 au 20 février 2026, au Palais des congrès de Montréal.

Le Sommet MPower est le plus grand congrès et salon professionnel privé en CVCR au Canada. Il réunit plus de 2 000 participants de partout au pays, dont des fournisseurs, des clients, des membres de la direction et des leaders de l'industrie. L'événement se veut un forum de dialogue concret, de partage de connaissances et d'alignement dans un contexte de transformation importante pour le secteur.

Sous le thème « Changer. S'adapter. Évoluer. », l'édition 2026 de MPower reflète les réalités auxquelles fait face l'industrie du CVCR : changements réglementaires, décarbonation, nouvelles technologies, pressions économiques et évolution des attentes des clients. L'édition montréalaise proposera une présence accrue, une programmation renforcée et une forte mobilisation des fournisseurs.

Sur trois jours, l'événement comprendra un salon d'envergure, une soirée de reconnaissance des fournisseurs, une journée complète dédiée aux clients avec une conférence principale et des séances en ateliers, un gala avec prestations en direct ainsi qu'une dernière journée consacrée à la force de vente et à l'équipe de direction du Groupe Master, axée sur l'alignement stratégique et l'exécution.

« MPower a été créé pour rassembler notre industrie d'une manière pratique, pertinente et ancrée dans les réalités que nous vivons tous », a déclaré John Kaul, président du Groupe Master. « Après la forte mobilisation observée l'an dernier, tenir MPower à Montréal nous permet d'approfondir ces échanges et de créer un espace propice à des conversations qui aideront nos partenaires et nos clients à se préparer à ce qui s'en vient. »

« Le Sommet MPower reflète notre façon d'aborder le leadership chez Master : écouter, rassembler et se concentrer sur l'exécution », a ajouté Louis St-Laurent, chef de la direction du Groupe Master. « Il ne s'agit pas de prédictions ni de battage médiatique. Il s'agit de donner à nos partenaires, à nos clients et à nos équipes la perspective, les outils et les relations dont ils ont besoin pour s'adapter et avancer avec confiance. »

Deux journées de contenu de calibre industrie

Mercredi 18 février - journée Master et fournisseurs

Salon (10 h à 17 h), suivi d'un souper et d'une cérémonie de remise de prix aux fournisseurs (18 h).

Jeudi 19 février - journée Master, fournisseurs et clients

Salon (9 h 30 à 17 h), séances en ateliers, conférence principale sur l'heure du dîner, cocktail et souper-gala.

Les séances de contenu aborderont des sujets qui façonnent l'avenir de l'industrie du CVCR, dont l'intelligence artificielle, la décarbonation, les nouveaux réfrigérants, les systèmes au CO₂, la réglementation A2L, les normes de l'AHRI, les tendances économiques, l'efficacité commerciale et la gestion du stress.

Conférenciers en vedette

Nick Pericle, président, Tenexity -- L'IA en distribution

Mia Homsy, Investissement Québec -- Perspectives économiques

Stéphane Gendron, Hydro-Québec -- Incitatifs du programme OSE

Dre Sonia Lupien, titulaire d'une chaire de recherche du Canada -- Stress et performance

Les porte-parole du Groupe Master sont disponibles pour des interviews avant et pendant l'événement.

Les représentants des médias intéressés à prendre part à cet événement peuvent contacter la soussignée.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus important distributeur de CVCR au Canada et l'un des chefs de file nord-américains de l'industrie. Depuis plus de 70 ans, Master soutient les entrepreneurs, les ingénieurs et les partenaires de l'industrie grâce à un vaste portefeuille de solutions couvrant les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel.

Comptant plus de 1 500 membres d'équipe engagés et un réseau de 85 succursales, ainsi que quatre centres de distribution et trois plaques tournantes régionales de distribution au Canada et aux États-Unis, Master conjugue envergure nationale et forte présence locale. L'entreprise est reconnue pour son expertise technique approfondie, sa rigueur d'exécution et ses partenariats durables avec ses clients et ses fournisseurs.

L'approche de Master repose sur la croissance, la simplicité, le travail d'équipe et le fait de faire ce qui est juste, en mettant l'accent sur l'innovation pragmatique, l'excellence opérationnelle et le succès de ses partenaires dans un contexte industriel en constante évolution.

Améliorer la qualité de vie, à chaque degré.

Pour en savoir plus sur Le Groupe Master, visitez le www.master.ca.

