Grâce à un investissement de 12 millions de dollars, ces nouvelles installations rehaussent les normes du secteur et permettent d'offrir une expérience client bonifiée.

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe Master (Master), le plus grand distributeur de produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération au Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de distribution de l'est à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal, au Québec. Faisant partie de l'Écoparc Saint-Bruno, un complexe multi-industriel construit par Montoni, le nouveau centre de distribution certifié LEED Or de Master a été inauguré officiellement en présence de John Kaul et de Jean-François Routhier, respectivement président et président du conseil d'administration du Groupe Master, et de Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

Pour Master, ces installations de pointe représentent un jalon important qui souligne son engagement continu envers l'excellence et l'innovation pour servir une variété de clients, notamment des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Les nouvelles installations offrent des capacités d'entreposage beaucoup plus importantes que l'ancien centre de distribution de Boucherville ainsi que des possibilités d'agrandissement.

« L'ouverture de notre nouveau centre de distribution de l'est constitue un moment décisif pour le Groupe Master », souligne John Kaul, président, Groupe Master. « Ces installations de pointe témoignent de notre engagement indéfectible envers l'innovation, le développement durable et un service à la clientèle exceptionnel. En investissant dans des technologies avancées et en renforçant nos capacités, nous soutenons non seulement la croissance de nos activités, nous nous assurons aussi de continuer à offrir un service de premier ordre dans la région du Grand Montréal et au-delà. »

« Ce nouveau centre de distribution contribuera à créer de nombreux emplois pour les résidents de Saint-Bruno et des environs. Cela représente une opportunité exceptionnelle pour renforcer notre tissu économique et promouvoir des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement. Bienvenue au Groupe Master dans l'Écoparc de Saint-Bruno », a souligné le maire, Ludovic Grisé Farand.

Engagement envers des infrastructures de classe mondiale

Le nouveau centre de distribution représente à lui seul un investissement de 12 millions de dollars, soulignant la volonté de Master de mettre en place des infrastructures de classe mondiale pour soutenir ses activités ainsi que les initiatives de service à la clientèle dans la région du Grand Montréal et au-delà.

S'étendant sur une superficie impressionnante de 300 000 pieds carrés, le nouvel entrepôt comprend aussi 75 000 pieds carrés d'entreposage extérieur, offrant une capacité et une efficacité accrues pour répondre aux besoins en constante évolution des clients.

Caractéristiques de pointe, développement durable et innovations certifiées LEED Or

Le nouveau centre de distribution de l'est de Master a obtenu la certification LEED Or grâce à un ensemble impressionnant de mesures de conservation de l'énergie et de l'eau, ce qui le place à l'avant-garde de la conception de bâtiments durables. En intégrant des systèmes mécaniques à haut rendement, notamment des pompes à chaleur, et en maximisant l'étanchéité à l'air et l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, le centre de distribution devrait réduire la consommation de chauffage de plus de 75 % et les besoins de refroidissement de 30 % par an - des réductions spectaculaires qui témoignent d'un engagement en faveur de l'efficacité énergétique.

La stratégie d'optimisation des ressources en eau du centre est tout aussi innovante. La consommation d'eau potable est réduite au minimum grâce à un système complet de collecte, de stockage et de réutilisation de l'eau de pluie, qui fournit 50 % de l'eau nécessaire aux appareils sanitaires. Cette approche souligne non seulement la responsabilité environnementale, mais établit également une référence convaincante en matière de gestion intelligente des ressources dans les installations industrielles.

Le nouveau centre de distribution de l'est de Master bénéficie de plusieurs améliorations importantes, notamment une surface en béton conçue pour éviter toute déformation future, des portes et des quais certifiés LEED Or ainsi qu'une salle de chargement ergonomique améliorée par la technologie 5G. Les installations sont dotées de rayonnages à palettes à double profondeur, de corridors de circulation plus visibles et plus sécuritaires, ainsi qu'un d'un espace d'entreposage extérieur sur dalle de béton pour faciliter la circulation. En outre, du nouvel équipement d'entrepôt et des transpalettes amélioreront la productivité, tandis qu'un espace de quais de chargement et d'expédition plus vaste assurera une plus grande efficacité.

Les caractéristiques certifiées LEED Or de ces installations comprennent des panneaux solaires, un toit végétalisé et une serre, ainsi que des systèmes mécaniques à haut rendement. L'aménagement paysager extérieur et un système de collecte des eaux de pluie favorisent le développement durable, tandis qu'une zone de conservation, une avant-cour avec aménagement paysager, une parcelle animée au bord du canal et un jardin de pluie contribuent à la préservation de l'environnement. En outre, le site offre une piste multisport, des aires de relaxation, des portes de quai et une accessibilité pratique par les transports publics, toutes conçues pour promouvoir le bien-être et la fonctionnalité.

Ces installations contribueront à élever les normes de prestation de services dans le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus grand distributeur canadien et l'un des plus importants distributeurs de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération en Amérique du Nord. L'entreprise a célébré ses 70 ans d'existence en mars 2022 et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Master fournit des solutions aux clients des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 1500 membres d'équipe dynamiques et dévoués. Ensemble, les membres de l'équipe Master servent l'industrie à partir de 85 succursales et de 7 centres de distribution au Canada et aux États-Unis.

Améliorer les vies, à tous les degrés.

Pour en savoir plus sur le Groupe Master, visitez le www.master.ca.

