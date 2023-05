" Poursuivant sa croissance dynamique, Le Groupe Master inaugure sa succursale la plus récente à Sudbury, intégrant harmonieusement des offres à la fine pointe de l'industrie et s'engageant à offrir un service de qualité supérieure à la communauté des entrepreneurs."

BOUCHERVILLE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Master est heureux d'annoncer l'ouverture officielle de sa nouvelle succursale au 80, rue National, Garson, ON, à Sudbury. Cette expansion stratégique fait suite à l'acquisition de Gagnon en mai 2021, fusionnant les produits industriels et commerciaux de Gagnon avec les gammes de produits résidentiels et de réfrigération de Master sous un même toit.

La succursale de Sudbury renforce considérablement le service aux entrepreneurs de Sudbury et de tout le nord de l'Ontario. Ce déménagement illustre la stratégie de croissance dynamique du Groupe Master, et donne suite à de récentes acquisitions telles que Fortress Group Inc. dans le sud-ouest de l'Ontario et Refrigeration Sales Corporation aux États-Unis. Le Groupe Master a par ailleurs commencé l'année 2023 en inaugurant trois succursales supplémentaires à Winnipeg, Abbotsford et Calgary, ce qui porte le nombre total de succursales à 85 à travers le Canada et les États-Unis.

Renforçant encore sa présence dans le nord de l'Ontario, la nouvelle succursale de The Master Group à Sudbury émerge comme un pôle stratégique pour améliorer les services et renforcer le soutien à la clientèle pour les entrepreneurs de la région. Ce développement illustre l'engagement continu du groupe à la croissance et au positionnement stratégique afin d'optimiser le service offert à ses partenaires. Doté d'un large portefeuille de produits et de services Master, le point de vente de Sudbury est prêt à répondre aux besoins des clients de la municipalité et de ses régions adjacentes. L'équipe de Sudbury, qui s'est engagée à offrir une expérience client inégalée, promet un service fiable et efficace dans un environnement moderne et accueillant.

"Nous sommes ravis d'apporter notre service de première classe à Sudbury avec l'ouverture de notre 20e succursale dans le centre du Canada, ce qui témoigne de notre forte expansion continue. En regroupant nos équipes dans cet établissement stratégiquement situé à Sudbury, nous pouvons mettre en valeur les compétences exceptionnelles de notre équipe du nord de l'Ontario et offrir une expérience client inégalée. Je remercie chaleureusement Derek Bushey, Steve Lowry et toutes nos équipes dévouées pour les efforts qu'ils ont déployés afin de faire de cette vision axée sur le client une réalité ", a déclaré Keith Strachan, vice-président principal de la distribution canadienne du Groupe Master.

La nouvelle succursale de Sudbury présente la vaste gamme de produits Master, soutenue par une équipe engagée et qualifiée de professionnels du CVCA-R qui fournissent des solutions à la fine pointe de l'industrie, assurant ainsi une expérience client exceptionnelle.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus grand distributeur au Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord dans l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation de l'air et de la réfrigération. L'entreprise qui a célébré ses 70 ans d'existence en mars 2022 a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 1 500 employés dynamiques et dévoués. Ensemble, les membres de l'équipe Master servent l'industrie à partir de 85 succursales et de 5 centres de distribution au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.master.ca et linkedin.com/company/themastergroup.

