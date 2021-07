En combinant le réseau de Ren's Pets à celui de Mondou, le Groupe Legault s'impose comme leader canadien dans la distribution de produits pour animaux de compagnie

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Legault, entreprise familiale québécoise propriétaire des magasins Mondou, est fier d'annoncer l'acquisition des magasins Ren's Pets, un détaillant de produits pour animaux de compagnie dont le siège social est situé à Guelph en Ontario. L'entreprise acquiert 100 % des actions de Ren's Pets. Il s'agit pour le Groupe Legault d'une première acquisition à l'extérieur du Québec.

Fondée en 1975 à Oakville (Ontario), Ren's Pets est en pleine expansion et compte 35 magasins dont 31 en Ontario, 2 au Nouveau-Brunswick et 2 en Nouvelle-Écosse ainsi qu'un centre de distribution à Guelph. Au cours des derniers mois, l'entreprise a ouvert 3 magasins et prévoit en ouvrir 3 autres d'ici la fin de l'année, Elle emploie quelque 500 personnes et possède également un site web transactionnel pour les commandes en ligne qu'elle expédie partout au pays.

« Cette transaction s'inscrit dans notre plan de développement qui repose sur l'expansion de nos activités au Canada par le biais notamment des acquisitions et des partenariats axés sur l'innovation, a déclaré Martin Deschênes, chef de la direction du Groupe Legault. Elle permettra aux deux entreprises de conjuguer leurs forces et d'accélérer leur croissance au Canada en ouvrant de nouveaux magasins grâce à une approche agile et flexible. »

« Nous sommes fiers de joindre le Groupe Legault et de combiner nos forces au réseau des magasins Mondou afin de poursuivre notre développement avec une équipe canadienne respectée dans l'industrie avec qui nous partageons des valeurs communes dont l'excellence au chapitre du service à la clientèle, l'engagement dans la communauté ainsi que le bien-être et la santé des animaux, a souligné Scott Arsenault, Président de Ren's Pets. Nous sommes convaincus que cette transaction sera bénéfique non seulement pour les deux enseignes, mais aussi pour tous les consommateurs canadiens qui ont à cœur le bien-être de leurs animaux de compagnie. »

« Il est très important pour nous de préserver le caractère unique de Ren's Pets et de respecter le concept et la culture d'affaires qui font le succès de l'entreprise depuis plus de 40 ans, a précisé Jules Legault, président et co-propriétaire du Groupe Legault. La transaction est donc placée sous le signe de la collaboration et de la continuité pour Ren's Pets puisque la marque et tout le personnel, y compris l'équipe de gestion actuelle, vont demeurer en place. »

Ce partenariat recèle un potentiel de croissance important pour les deux enseignes en raison de la popularité grandissante du marché des animaux de compagnie au Canada, particulièrement depuis les 18 derniers mois. Mondou et Ren's Pets poursuivront leur stratégie de distribution multicanal, magasins et ventes en ligne, afin de répondre aux besoins de la clientèle qui ne cessent d'évoluer.

À propos du Groupe Legault

Le Groupe Legault est une entreprise familiale québécoise intégrée verticalement spécialisée dans la nourriture et les accessoires pour animaux de compagnie notamment avec la chaîne de magasins Mondou. Avec son réseau pancanadien de commerce de détail, ses multiples marques et ses installations manufacturières locales, le Groupe Legault est la référence au pays dans ce secteur.

À propos de Ren's Pets

Ren's Pets offre la plus grande sélection de produits pour animaux de compagnie, y compris de la nourriture, des gâteries et des jouets. Il est un chef de file dans l'industrie des fournitures de toilettage professionnel de haute qualité. La promesse Ren's Pets garantit qu'un personnel compétent vous aidera à trouver la meilleure nourriture pour votre animal. Pour plus d'informations, visitez www.renspets.com

À propos de MONDOU

Depuis 1938, Mondou est une marque québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, la bannière a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 74, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui près de 1100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com

SOURCE Groupe Legault

Renseignements: Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636