BOUCHERVILLE, QC, le 6 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne basée dans la région de Montréal, est fier d'annoncer l'approbation de Santé Canada pour commercialiser le médicament PrJAMP Sitagliptin, une alternative générique du produit de référence Januvia® de Merck Canada Inc. PrJAMP Sitagliptin, qui sera disponible sous peu, est indiqué en monothérapie comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à l'exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 auxquels la metformine ne convient pas en raison de contre-indications ou d'intolérance. Lorsque le traitement actuel, associé à un régime alimentaire et à l'exercice physique, ne permet pas d'obtenir un contrôle glycémique adéquat, le PrJAMP Sitagliptin est également indiqué en association avec la metformine, la metformine et une sulfonylurée, la pioglitazone ou l'insuline pré-mélangée, à action prolongée ou intermédiaire (seul ou avec la metformine) 2.

« Nous sommes fiers de commencer l'année avec l'approbation du Sitagliptin, une molécule essentielle aux patients souffrants du diabète type 2 et dont l'usage est important à l'échelle canadienne. Cette approbation permet de poursuivre notre mission d'offrir plus d'options de médicaments abordables aux Canadiens. Notre offre de médicaments génériques compte désormais plus de 300 molécules dans tous les champs thérapeutiques », déclare Bruno Mäder, Président et Chef des opérations du Groupe JAMP Pharma. « L'ajout de Sitagliptin à notre portefeuille de produits vient démontrer une fois de plus notre expertise en lancement de produits et notre leadership dans le marché des produits génériques. »

On estime qu'en 2021, environ 10% des Canadiens ont reçu un diagnostic pour le diabète de type 1 ou 2, soit près de 3 900 000 patients. Les coûts directs pour le système de santé canadien s'élevaient à 3,8 milliards de dollars pour cette même année3. L'arrivée de cette alternative générique, dans une version de même qualité et plus abordable, permettra un meilleur accès aux patients à cette thérapie, en plus de réaliser d'importantes économies pour les régimes d'assurance-médicaments.

JAMP Pharma offrira ce produit notamment en bouteilles de 30, 100 et 500 (100 mg) comprimés et 1000 (25 mg et 50 mg) comprimés. Des formats additionnels s'ajouteront prochainement.

Forces et formats offerts :

Bouteilles de 25 mg : bouteilles de 1000 comprimés. Des bouteilles de 100 comprimés seront disponibles prochainement.

Bouteilles de 50 mg : bouteilles de 1000 comprimés. Des bouteilles de 100 comprimés seront disponibles prochainement.

Bouteilles de 100 mg : bouteilles de 30, 100 et 500 comprimés.

À propos de Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 300 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en regard du volume de prescriptions annuelles4. De plus, avec près de 40 nouveaux produits autorisés pour la vente par Santé Canada au cours de l'année dernière, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancements de produits1, rehaussant ainsi les nouvelles options de traitements disponibles au Canada, incluant de nombreux médicaments spécialisés. Le Groupe possède également ses marques de Wampole, Laboratoire Suisse, Cosmetic Import, Orimed Pharma et BIOJAMP, offrant ainsi plus de 180 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits naturels, des produits de prescriptions et de marques, ainsi que des produits biosimilaires à valeur ajoutée. Le programme de support aux patients JAMP Care vient appuyer les patients, ainsi que les professionnels de la santé, pour la prise de médicaments de spécialité, et biosimilaires, offerts par le Groupe JAMP Pharma.

LinkedIn : JAMP Pharma Group

Toutes les marques, logos et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms de sociétés, de produits et de services utilisés dans le présent document le sont uniquement à des fins d'identification. L'utilisation de ces noms, marques et labels n'implique pas leur approbation.

